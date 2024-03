Internacional fecha a contratação de Thiago Maia, do Flamengo

Depois de uma longa negociação, volante será reforço de Eduardo Coudet

Depois de uma longa novela, o Internacional, enfim, fechou a contratação de Thiago Maia, do Flamengo, e Eduardo Coudet terá o tão esperado reforço. Segundo soube a GOAL, Flamengo e Lille, que detinham, cada um, 50% dos direitos econômicos, voltaram a conversar na última quarta-feira (6), e nesta quinta chegaram a um acordo sobre os valores oferecidos pelo Colorado. O jogador já assinou o novo vínculo.

Thiago Maia aceitou a oferta do Internacional em janeiro e, desde então, ficou aguardando os clubes se entenderem. O atleta vinha treinando separado no time carioca e não estava sendo relaciono para as partidas.