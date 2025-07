Internacional x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (2), no Estádio Passo d'Areia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (02), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo no canal scinternacional no YouTube, além do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Na luta contra o rebaixamento, o Internacional volta a campo pressionado por uma vitória, após dois empates e duas derrotas nas últimas quatro partidas. Ocupando a 19ª posição, com 12 pontos, o Colorado está a três pontos do Cuiabá, primeira equipe fora do Z-3.

Por outro lado, o Corinthians vem de derrota por 2 a 1 para a Portuguesa, pelo Paulistão Sub-20. No Brasileiro Sub-20, o Timãozinho ocupa a 14ª colocação, com 18 pontos. Em 15 jogos, acumula quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas, com um aproveitamento de 40%.

"Os jogos do Campeonato Brasileiro são difíceis, e, conforme o fim do campeonato se aproxima, tornam-se mais complicados, e passar por essa dificuldade é importante para a formação dos atletas. Sobre a partida em si, será um jogo com muita competição, decidido nos detalhes e, por isso, os garotos deverão estar muito focados", afirmou o técnico Orlando Ribeiro.