Reforçar o meio-campo é uma das prioridades do Inter de vista para a próxima temporada. Chivu pediu a Marotta um novo reforço para o meio-campo, que traga força física e capacidade de avanço, e que possa complementar Barella, Sucic e Calhanoglu. Na lista de desejos, além de Manu Kone, da Roma, que continua avaliado em 50 milhões de euros, deve ser acrescentado o nome de Eduardo Camavinga, ex-Rennes, que está de saída do Real Madrid, com quem mantém um contrato válido até 2029.
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Inter x Real Madrid, contato por Camavinga: o francês está de saída
CONTATO PARA CAMAVINGA
Conforme noticiado hoje pelo Corriere della Sera, à margem do jogo entre lendas do Real Madrid e da Inter, disputado no fim de semana, Beppe Marotta e Florentino Pérez teriam conversado também sobre o meio-campista nascido em 2002, que não foi incluído por Deschamps na lista de convocados para a Copa do Mundo. Para o novo técnico dos blancos, José Mourinho, Camavinga é dispensável; com sua venda, o Real Madrid espera arrecadar uma quantia significativa para financiar a contratação de Enzo Fernández, do Chelsea, a primeira opção para o meio-campo. Camavinga, que tem um balanço de 6 gols e 11 assistências em 223 partidas com a camisa do Real Madrid, vem de uma temporada muito abaixo das expectativas, o que o fez perder o avião para a América; uma nova experiência, longe da Espanha, poderia ajudá-lo a relançar sua carreira. No momento, os dois clubes não discutiram valores; certamente ele não será transferido pelo valor da cláusula de rescisão, ou seja, um bilhão de euros.
CAMAVINGA: QUANTO CUSTA, QUANTO GANHA
Chegado ao Bernabéu em agosto de 2021 por 31 milhões de euros mais bônus, sua avaliação atual é de cerca de 40 a 45 milhões de euros. Seu salário é de cerca de 12 milhões de euros brutos, um valor significativo, que na Inter está em linha com os de Calhanoglu e Barella e é inferior ao do capitão Lautaro Martinez, que ganha pouco mais de 16 milhões de euros brutos. Camavinga também é cobiçado na Inglaterra: agrada ao Manchester United, ao Chelsea e ao Liverpool.