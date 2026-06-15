Inter x Real Madrid, contato por Camavinga: o francês está de saída

Conforme noticiado hoje pelo Corriere della Sera, à margem do jogo entre lendas do Real Madrid e da Inter, disputado no fim de semana, Beppe Marotta e Florentino Pérez teriam conversado também sobre o meio-campista nascido em 2002, que não foi incluído por Deschamps na lista de convocados para a Copa do Mundo. Para o novo técnico dos blancos, José Mourinho, Camavinga é dispensável; com sua venda, o Real Madrid espera arrecadar uma quantia significativa para financiar a contratação de Enzo Fernández, do Chelsea, a primeira opção para o meio-campo. Camavinga, que tem um balanço de 6 gols e 11 assistências em 223 partidas com a camisa do Real Madrid, vem de uma temporada muito abaixo das expectativas, o que o fez perder o avião para a América; uma nova experiência, longe da Espanha, poderia ajudá-lo a relançar sua carreira. No momento, os dois clubes não discutiram valores; certamente ele não será transferido pelo valor da cláusula de rescisão, ou seja, um bilhão de euros.