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FBL-ITA-SERIE A-INTER-ATALANTAAFP
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Inter x Atalanta: o contato entre Scalvini e Frattesi gera polêmica. Marelli: “Foi realmente leve. Um episódio subjetivo”

Protestos veementes da equipe nerazzurra devido ao contato na área entre Scalvini e Frattesi, que suscitou muitas dúvidas.

O Atalanta arranca um empate no final contra o Inter: o confronto em San Siro termina em 1 a 1, com o gol de Nikola Krstovic que igualou o placar após o gol marcado no primeiro tempo por Francesco Pio Esposito.

Uma partida que gerou muitas discussões, especialmente no final da 29ª rodada do Campeonato da Série A: tanto o empate marcado pelo ex-jogador do Lecce quanto o episódio do contato entre Frattesi e Scalvini deixam margem para várias interpretações.

Mas vamos recapitular o que aconteceu ao final desta rodada do principal campeonato italiano e tentar entender, através das palavras dos especialistas, todo o episódio do contato.

  • EPISÓDIO

     Estamos no minuto 87 da partida entre Inter e Atalanta. Situação ofensiva para a equipe comandada por Cristian Chivu, que tenta acelerar o ritmo e partir para cima dos bergamascos em busca do gol da vantagem e da possível vitória.

    Chega uma excelente bola dentro da área da Dea, na qual tanto Frattesi quanto Scalvini se lançam: de acordo com as imagens que nos são fornecidas diretamente pela DAZN, através dos vários replays, o jogador nerazzurro antecipa o zagueiro central Raffaele Palladino, que acerta a perna de Frattesi, gerando um contato quando a bola já havia sido jogada.

    O árbitro Manganiello decide não intervir, não apitar e deixar que o jogo não seja interrompido. O jogo continua, a bola sai e, no final, há uma verificação do VAR: após a revisão da sala de Lissone, decide-se que a decisão em campo foi a correta e a partida recomeça com um lançamento de fundo de Carnesecchi.

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  • AS PALAVRAS DE MARELLI

    Ao final da partida, Luca Marelli, especialista em arbitragem da DAZN, comentou o seguinte sobre o que aconteceu no Estádio Giuseppe Meazza: “Frattesi antecipa, Scalvini chega atrasado e toca na perna de Frattesi, mas, vendo a imagem, o contato é realmente muito leve”.

    Em seguida, ele continuou: “Há mais algumas dúvidas sobre esse lance. No contato entre Frattesi e Scalvini, Frattesi antecipa o jogador da Atalanta e há um contato entre os pés. Não é um verdadeiro chute, trata-se de sensibilidade e subjetividade. Nesse contato, não vejo um contato que justifique pênalti, não há um pênalti propriamente dito. Manganiello não viu nada, esses episódios não são visíveis, é difícil ter certeza do que aconteceu. É um episódio subjetivo, passível de interpretação, cujas opiniões são todas legítimas. Foi assim que o VAR decidiu. Na minha opinião, é correto deixar o jogo seguir.”

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