O Atalanta arranca um empate no final contra o Inter: o confronto em San Siro termina em 1 a 1, com o gol de Nikola Krstovic que igualou o placar após o gol marcado no primeiro tempo por Francesco Pio Esposito.

Uma partida que gerou muitas discussões, especialmente no final da 29ª rodada do Campeonato da Série A: tanto o empate marcado pelo ex-jogador do Lecce quanto o episódio do contato entre Frattesi e Scalvini deixam margem para várias interpretações.

Mas vamos recapitular o que aconteceu ao final desta rodada do principal campeonato italiano e tentar entender, através das palavras dos especialistas, todo o episódio do contato.