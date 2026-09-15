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cm grafica robinson inter
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Inter também tem Jay Robinson, do Monza, na mira do diretor esportivo Baccin

Inter de Milão
A.C. Monza
J. Robinson
Southampton

Os olheiros da Inter acompanharão o ponta ao longo da temporada.

O nome de Alessandro Romano já foi confirmado pelo novo diretor esportivo da Inter Dario Baccin, mas o meio-campista do Cagliari não será o único nome. Em sua primeira aparição oficial, o dirigente italiano confirmou que, para o futuro e ao longo desta longa temporada, tentará ampliar o trabalho do departamento de scouting.

O objetivo émonitorar os melhores talentos emergentes, de preferência italianos, que jogam na Serie A. Entre eles, informa o FcInter1908, também está o ponta inglês do Monza, Jay Robinson.


  • RELAÇÕES POSITIVAS

    Na mesa do diretor esportivo Baccin, de fato, já chegaram relatórios positivos sobre o talento nascido em 2007, que chegou no verão por empréstimo ao Monza vindo do Southampton. Neste início difícil de temporada do Monza, com Juric no comando, ele soma 4 jogos e 1 gol.

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  • SERÁ MONITORADO

    Jay Robinson, assim como Alessandro Romano e muitos outros jogadores, será mantido sob observação em outras partidas ao longo da temporada, mas seu nome confirma cada vez mais as próximas estratégias da Inter no mercado: jovens, talentosos, promissores e, sobretudo, revendáveis.



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