Inter também tem Jay Robinson, do Monza, na mira do diretor esportivo Baccin

O nome de Alessandro Romano já foi confirmado pelo novo diretor esportivo da Inter Dario Baccin, mas o meio-campista do Cagliari não será o único nome. Em sua primeira aparição oficial, o dirigente italiano confirmou que, para o futuro e ao longo desta longa temporada, tentará ampliar o trabalho do departamento de scouting.

O objetivo émonitorar os melhores talentos emergentes, de preferência italianos, que jogam na Serie A. Entre eles, informa o FcInter1908, também está o ponta inglês do Monza, Jay Robinson.



