Inter, quem é Tobias Andrada: "chicle", o talento do River Plate comparado a Valverde na mira de Baccin

Nos tempos de Vélez, tanto o técnico Guillermo Barros Schelotto quanto o presidente do clube, Fabián Berlanga, o comparavam a Federico Valverde, capitão e estrela do Uruguai e do Real Madrid.

Integrante da seleção argentina sub-20, ao longo da carreira também atuou muitas vezes mais aberto, em uma função de meia pela direita ou até mesmo como jogador de lado no meio-campo, mas é justamente em uma linha de dois que pode render melhor, ao lado de um jogador mais físico. De fato, uma de suas marcas registradas é a infiltração vertical ou a jogada em profundidade.

O CIES o incluiu no top 10 dos melhores jogadores capazes de fazer passes de no máximo 10 metros, mas que consigam superar pelo menos 3 ou mais adversários. Nessa classificação, o número 1 é Rayan Cherki, em terceiro lugar aparece Lamine Yamal e em 7º o novo jogador da Juventus, Kerim Alajbegovic.

Pela capacidade de controlar a bola, na Argentina ele já foi apelidado pelos torcedores de "Chicle", ou seja, Chewing-gum (goma de mascar), já que é realmente difícil tirar a bola dos pés dele.