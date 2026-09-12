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River Plate v Independiente Santa Fe - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Inter, quem é Tobias Andrada: "chicle", o talento do River Plate comparado a Valverde na mira de Baccin

Inter de Milão
River Plate
T. Andrada
Mercado da bola
Juventus
F. Valverde

As estratégias da Inter para o próprio futuro vão olhar muito para jogadores jovens e promissores, a serem identificados por meio de um trabalho combinado de observação e dados, e inseridos gradualmente em um contexto que, se possível, também poderá ter um clube satélite no exterior pelo qual possam passar.


Um modelo de desenvolvimento de amplo alcance para começar a atrair cada vez mais talentos a serem lapidados também com foco no time principal. E entre os primeiros nomes que o novo diretor esportivo Baccin está começando a analisar, segundo relatam na Argentina, está também o meio-campista do River Plate, Tobias Andrada.


  • Do Vélez ao River

    Nascido em 2007, meio-campista central mais de qualidade do que de quantidade, em seu país é considerado um "volante" puro pela tipologia da função. Formado nas categorias de base do Vélez Sarsfield, foi justamente com o clube do V azul que ele estreou entre os profissionais em 2025.

    O primeiro ano na equipe principal terminou com 35 jogos, 3 gols e 2 assistências, além da estreia na Copa Libertadores. Atuações que atraíram a atenção de muitos clubes, mas quem decidiu apostar nele no fim foi o River Plate.

    Os números do negócio? No geral, contidos, já que, segundo o Soydelmillo.com, o acordo previu a compra de 66% dos direitos do jogador por 6 milhões de dólares e uma opção para adquirir outros 14% no futuro. Hoje, seu valor parte, portanto, de 9 milhões de dólares.

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  • "O NOVO VALVERDE"

    Nos tempos de Vélez, tanto o técnico Guillermo Barros Schelotto quanto o presidente do clube, Fabián Berlanga, o comparavam a Federico Valverde, capitão e estrela do Uruguai e do Real Madrid.

    Integrante da seleção argentina sub-20, ao longo da carreira também atuou muitas vezes mais aberto, em uma função de meia pela direita ou até mesmo como jogador de lado no meio-campo, mas é justamente em uma linha de dois que pode render melhor, ao lado de um jogador mais físico. De fato, uma de suas marcas registradas é a infiltração vertical ou a jogada em profundidade.

    O CIES o incluiu no top 10 dos melhores jogadores capazes de fazer passes de no máximo 10 metros, mas que consigam superar pelo menos 3 ou mais adversários. Nessa classificação, o número 1 é Rayan Cherki, em terceiro lugar aparece Lamine Yamal e em 7º o novo jogador da Juventus, Kerim Alajbegovic.

    Pela capacidade de controlar a bola, na Argentina ele já foi apelidado pelos torcedores de "Chicle", ou seja, Chewing-gum (goma de mascar), já que é realmente difícil tirar a bola dos pés dele.

  • o acordo previa a compra de 66% dos direitos do jogador por seis milhões de dólares e uma opção para adquirir outros 14% no futuro, enquanto o valor de mercado atual do meio-campista é estimado em 9 milhões

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