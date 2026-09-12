Inter, quem é Tobias Andrada: "chicle", o talento do River Plate comparado a Valverde na mira de Baccin

As estratégias da Inter para o próprio futuro vão olhar muito para jogadores jovens e promissores, a serem identificados por meio de um trabalho combinado de observação e dados, e inseridos gradualmente em um contexto que, se possível, também poderá ter um clube satélite no exterior pelo qual possam passar.
Um modelo de desenvolvimento de amplo alcance para começar a atrair cada vez mais talentos a serem lapidados também com foco no time principal. E entre os primeiros nomes que o novo diretor esportivo Baccin está começando a analisar, segundo relatam na Argentina, está também o meio-campista do River Plate, Tobias Andrada.