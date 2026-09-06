Pio Esposito, centroavante da Inter recém-renovado até 2032, falou aos canais oficiais do clube.
Pio, você e a Inter juntos até 2032: o que isso significa e que valor tem para você esta renovação?
"Devo dizer que é algo muito emocionante: quando entrei no carro para vir para cá, senti frio na barriga. Por quê? Porque sinto que é uma conquista importante para a minha vida e para a minha carreira, mesmo que absolutamente não seja um ponto de chegada, mas um ponto de partida para continuar trabalhando assim, além de ser um reconhecimento pelo trabalho feito até hoje e, portanto, é preciso continuar trabalhando assim".
Você tinha 9 anos na primeira vez em que vestiu a camisa da Inter. O que diria para aquela versão de você hoje, à luz da trajetória no futebol que construiu?
"Com certeza eu diria para sempre acreditar, nos melhores momentos e nos momentos um pouco menos bons, continuar acreditando e, acima de tudo, trabalhar sempre no máximo, porque com trabalho os resultados, cedo ou tarde, chegam".