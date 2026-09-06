Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Pio Esposito Inter MonzaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Inter, Pio Esposito após a renovação: "Grato a Chivu, com ele desde o Sub-14"

Inter de Milão
F. Esposito

O centroavante da Inter fala após a renovação até 2032

Pio Esposito, centroavante da Inter recém-renovado até 2032, falou aos canais oficiais do clube.


Pio, você e a Inter juntos até 2032: o que isso significa e que valor tem para você esta renovação?

"Devo dizer que é algo muito emocionante: quando entrei no carro para vir para cá, senti frio na barriga. Por quê? Porque sinto que é uma conquista importante para a minha vida e para a minha carreira, mesmo que absolutamente não seja um ponto de chegada, mas um ponto de partida para continuar trabalhando assim, além de ser um reconhecimento pelo trabalho feito até hoje e, portanto, é preciso continuar trabalhando assim".


Você tinha 9 anos na primeira vez em que vestiu a camisa da Inter. O que diria para aquela versão de você hoje, à luz da trajetória no futebol que construiu?

"Com certeza eu diria para sempre acreditar, nos melhores momentos e nos momentos um pouco menos bons, continuar acreditando e, acima de tudo, trabalhar sempre no máximo, porque com trabalho os resultados, cedo ou tarde, chegam".


  • Quanto o Mister Chivu influenciou no seu crescimento? Com ele, você já havia jogado no Primavera.

    "Muito, eu também fiz o Sub-14 com o Mister Chivu. Sempre tive grande estima e confiança em mim, então reencontrá-lo novamente no time principal foi algo muito importante para mim. Ele me deu uma oportunidade com a qual sonhava a vida toda: estou feliz por, até hoje, ter conseguido retribuir a confiança dele, espero e quero continuar fazendo isso".


    Desde o seu retorno à Inter, em uma temporada você levantou dois troféus e, individualmente, marcou 10 gols. Que objetivos pessoais você tem para o seu futuro?

    "Tanto em nível de troféus quanto em nível de estatísticas, o importante é tentar não parar, nunca se contentar e crescer sempre. Não gosto de dizer um número preciso de gols ou de estatísticas, mas o objetivo é tentar sempre melhorar, como jogador e também como pessoa".


    Que mensagem você gostaria de deixar para os torcedores, com quem tem uma ligação especial?

    "Agradeço a eles antes de tudo porque, desde o primeiro dia em que voltei ao time principal, fui recebido de uma maneira incrível. Digo obrigado: estou muito feliz por continuar esta aventura junto com vocês".

    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Liga dos Campeões
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT