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Inter oficializa empréstimo de Yanis Massolin ao Cagliari

Inter de Milão
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Y. Massolin

Yanis Massolin deixa a Inter e se transfere por empréstimo com opção de compra para o Cagliari. Este é o comunicado do clube: ""A FC Internazionale Milano comunica a cessão de Yanis Massolin ao Cagliari. O meio-campista nascido em 2002 se transfere em caráter temporário com opção e contraopção de compra".


  • Os valores de compra em definitivo

    No próximo verão, o Cagliari poderá exercer a opção de compra do ex-jogador do Modena investindo 7 milhões, enquanto, na Viale della Liberazione, poderão exercer a recompra mediante o pagamento de 8,5 milhões de euros.

    • Publicidade

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