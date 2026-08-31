Yanis Massolin deixa a Inter e se transfere por empréstimo com opção de compra para o Cagliari. Este é o comunicado do clube: ""A FC Internazionale Milano comunica a cessão de Yanis Massolin ao Cagliari. O meio-campista nascido em 2002 se transfere em caráter temporário com opção e contraopção de compra".
Modena FC
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Inter oficializa empréstimo de Yanis Massolin ao Cagliari
Os valores de compra em definitivo
No próximo verão, o Cagliari poderá exercer a opção de compra do ex-jogador do Modena investindo 7 milhões, enquanto, na Viale della Liberazione, poderão exercer a recompra mediante o pagamento de 8,5 milhões de euros.
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