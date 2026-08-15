Inter oficializa a contratação de Spence: todos os valores, os detalhes e o número da camisa



Djed Spence é o novo jogador da Inter. O ala inglês, nascido em 2000, chega à Inter vindo do Tottenham Hotspur em definitivo: Spence assinou contrato com o clube até 30 de junho de 2031.

Ala de físico imponente, técnico e habilidoso no um contra um, dotado de uma impressionante progressão em velocidade, Spence joga de forma propositiva e dinâmica. Sabe aparecer pronto na fase ofensiva, partindo para cima dos adversários com decisão, e é capaz de incríveis arrancadas de recuperação e intervenções defensivas, como demonstrou no Mundial contra a Argentina com a recuperação prodigiosa sobre Giuliano Simeone. Calma e tranquilidade são componentes distintivos de seu caráter: traços que herdou de sua família e que demonstrou possuir também em campo. Sabe esperar o momento certo para partir para cima do adversário, sabe calcular o melhor instante para interceptá-lo quando é atacado. É um equilíbrio feito de potência e controle, de instinto e lucidez, que faz de Djed Spence um ala capaz de deixar sua marca nas duas fases do jogo. Agora, depois de uma trajetória iniciada nos campos de Peckham e que chegou até os grandes palcos internacionais, sua história continua na Inter. Djed Spence é o novo jogador da Inter.



