Faltava apenas a oficialização, que hoje, na véspera do amistoso que a Inter disputará em Bari contra o Betis Sevilla, chegou pontualmente. Djed Spence é um novo jogador da Inter. O clube da Viale della Liberazione confirmou, com um comunicado publicado em suas redes sociais e em seu site oficial, o sucesso da operação com o Tottenham. Ontem, o ala inglês realizou os exames médicos e hoje assinou os contratos.
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Inter oficializa a contratação de Spence: todos os valores, os detalhes e o número da camisa
O COMUNICADO
Djed Spence é o novo jogador da Inter. O ala inglês, nascido em 2000, chega à Inter vindo do Tottenham Hotspur em definitivo: Spence assinou contrato com o clube até 30 de junho de 2031.
Ala de físico imponente, técnico e habilidoso no um contra um, dotado de uma impressionante progressão em velocidade, Spence joga de forma propositiva e dinâmica. Sabe aparecer pronto na fase ofensiva, partindo para cima dos adversários com decisão, e é capaz de incríveis arrancadas de recuperação e intervenções defensivas, como demonstrou no Mundial contra a Argentina com a recuperação prodigiosa sobre Giuliano Simeone. Calma e tranquilidade são componentes distintivos de seu caráter: traços que herdou de sua família e que demonstrou possuir também em campo. Sabe esperar o momento certo para partir para cima do adversário, sabe calcular o melhor instante para interceptá-lo quando é atacado. É um equilíbrio feito de potência e controle, de instinto e lucidez, que faz de Djed Spence um ala capaz de deixar sua marca nas duas fases do jogo. Agora, depois de uma trajetória iniciada nos campos de Peckham e que chegou até os grandes palcos internacionais, sua história continua na Inter. Djed Spence é o novo jogador da Inter.
Valores, detalhes e número da camisa
A operação entre Inter e Tottenham foi fechada com base em uma transferência em definitivo de 30 milhões de euros, aos quais se somam 5 milhões de euros em bônus e 10% sobre uma futura revenda, que ficou com os Spurs. Spence, que deve vestir a camisa número 24 (que havia ficado livre após a saída de André Onana e que, antes do goleiro, foi usada por outro ex-Tottenham, Christian Eriksen), assinou um contrato com duração de 5 anos, a 3 milhões de euros líquidos por temporada, mais bônus.
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