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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Inter Miami: está fechado o contrato com Casemiro

Inter Miami CF
Mercado da bola
Casemiro

O brasileiro vai jogar na MLS

Conforme informa Fabrizio Romano, o Inter Miami concluiu a negociação para contratar Casemiro como seu novo meio-campista. O acordo verbal foi selado com todas as partes envolvidas e todas as formalidades foram resolvidas; agora, aguarda-se apenas a assinatura do contrato e o anúncio da contratação do brasileiro. O futuro do brasileiro está na MLS, onde jogará ao lado de Messi.


  • Casemiro, meio-campista brasileiro nascido em 1992, jogou as últimas três temporadas pelo Manchester United, clube com o qual seu contrato chegou ao fim. Na carreira de Casemiro, destaca-se sobretudo a passagem pelo Real Madrid, de 2015 a 2022, com um palmarés de 5 Ligas dos Campeões e 3 campeonatos espanhóis conquistados, apenas para citar os maiores sucessos.

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