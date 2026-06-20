Inter Miami: está fechado o contrato com Casemiro

Conforme informa Fabrizio Romano, o Inter Miami concluiu a negociação para contratar Casemiro como seu novo meio-campista. O acordo verbal foi selado com todas as partes envolvidas e todas as formalidades foram resolvidas; agora, aguarda-se apenas a assinatura do contrato e o anúncio da contratação do brasileiro. O futuro do brasileiro está na MLS, onde jogará ao lado de Messi.



