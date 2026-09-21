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Giuseppe Marotta InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Inter, Marotta: "Os valores de Mazzola devem ser preservados e transmitidos aos jovens"

Inter de Milão

O camisa 1 da Inter exaltou a memória do ídolo interista que faleceu ao longo do fim de semana.

No dia do funeral de Sandro Mazzola, na Basílica de Santo Ambrósio, em Milão, quem falou para homenagear o histórico ídolo da Inter foi o presidente do clube, Beppe Marotta. Estas foram as suas palavras, reproduzidas pelo FcInter1908.


  • Uma lenda que se vai

    "É uma lenda da Inter que nos deixa. E nos deixa uma personalidade que gerou emoções não só no universo da Inter, mas de modo geral em quem ama o esporte"

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  • Preservar sua memória e seus valores

    "Temos um dever principal: preservar sua memória e os valores que essa memória contém, e que devemos transmitir aos nossos jovens, não apenas aos jovens, mas a todos aqueles que serão os homens de amanhã"

  • Humildade, cultura de trabalho e senso de pertencimento

    "Em Mazzola, é possível encontrar muitos elementos que podem caracterizar o crescimento das pessoas: humildade, cultura do trabalho e senso de pertencimento. É um importante ponto de partida para o universo jovem e para os garotos que se tornarão os homens de amanhã"

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