No dia do funeral de Sandro Mazzola, na Basílica de Santo Ambrósio, em Milão, quem falou para homenagear o histórico ídolo da Inter foi o presidente do clube, Beppe Marotta. Estas foram as suas palavras, reproduzidas pelo FcInter1908.
Getty Images
Traduzido por
Inter, Marotta: "Os valores de Mazzola devem ser preservados e transmitidos aos jovens"
Uma lenda que se vai
"É uma lenda da Inter que nos deixa. E nos deixa uma personalidade que gerou emoções não só no universo da Inter, mas de modo geral em quem ama o esporte"
Preservar sua memória e seus valores
"Temos um dever principal: preservar sua memória e os valores que essa memória contém, e que devemos transmitir aos nossos jovens, não apenas aos jovens, mas a todos aqueles que serão os homens de amanhã"
Humildade, cultura de trabalho e senso de pertencimento
"Em Mazzola, é possível encontrar muitos elementos que podem caracterizar o crescimento das pessoas: humildade, cultura do trabalho e senso de pertencimento. É um importante ponto de partida para o universo jovem e para os garotos que se tornarão os homens de amanhã"
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.