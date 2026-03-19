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Inter lamenta a morte de Silvino Louro: o treinador de goleiros na época do Triplete

O ex-goleiro português faleceu aos 67 anos.

Luto no mundo do futebol. Silvino Louro, ex-goleiro português do Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, Benfica e Porto, faleceu aos 67 anos.


Após se aposentar, atuou como treinador de goleiros na comissão técnica de José Mourinho no Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid e Manchester United.

  • COMUNICADO DO INTER

    O FC Internazionale Milano expressa suas condolências pelo falecimento de Silvino de Almeida Louro, colaborador de longa data de José Mourinho e preparador de goleiros da equipe principal nerazzurra de 2008 a 2010.

    Após uma carreira de 23 anos como goleiro, Silvino iniciou sua trajetória como colaborador ao lado de Mourinho, trabalhando com ele de 2001 a 2018. No Nerazzurri, ele treinou o grupo de goleiros formado por Julio Cesar, Francesco Toldo e Paolo Orlandoni, atualmente na comissão técnica de Cristian Chivu no mesmo cargo. Com grande personalidade e carisma, não era raro ver Silvino calçar as luvas e participar pessoalmente dos treinos dos goleiros nos campos de Appiano Gentile. Nas duas temporadas vividas na Inter, sua contribuição foi fundamental para a conquista de dois Scudetti, duas Supercopas da Itália, uma Copa da Itália e a Liga dos Campeões de 2010.

    O clube se une à família neste momento de luto.


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