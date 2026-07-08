Inter: Jones continua sendo o grande alvo; os nerazzurri se preparam para retomar as negociações

O Inter já está de olho em Jones há algum tempo. Os primeiros contatos entre os dois clubes remontam até mesmo a antes de janeiro passado, quando o Liverpool e os nerazzurri também discutiram a situação de Denzel Dumfries. Desde então, o interesse pelo meio-campista inglês nunca diminuiu. O que mais convence Chivu é, acima de tudo, a extraordinária versatilidade tática do jogador. Jones é, de fato, capaz de atuar em várias posições, desde o meio-campista central até o meia-atacante, passando pelo ponta e até mesmo pelo lateral-direito — qualidades que o tornam o perfil ideal para ampliar as opções à disposição do técnico.





Enquanto isso, o jogador já deu sinais de abertura à transferência: o Inter teria chegado a um acordo preliminar com o meio-campista, que está ansioso para encerrar sua passagem pela Premier League e se testar pela primeira vez em um campeonato diferente.





Antes disso, porém, a diretoria precisará concluir a contratação de Khalaili, do Union Saint-Gilloise, operação considerada prioritária para reforçar a lateral direita após a saída de Dumfries. Paralelamente, também é esperada a chegada de Ivan Provedel, pronto para passar pelos exames médicos e se tornar oficialmente um novo jogador do Inter. Assim que essas negociações forem finalizadas, o clube nerazzurro voltará a se concentrar em Jones, considerado o reforço ideal para completar o meio-campo do novo Inter.





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