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CM Grafica nuova Inter Jones 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Inter: Jones continua sendo o grande alvo; os nerazzurri se preparam para retomar as negociações

Inter de Milão
C. Jones
Liverpool
Mercado da bola

Após a primeira proposta ter sido rejeitada, o Inter aumenta sua oferta, apoiado por um acordo com o jogador

O Inter não desiste da tentativa de contratar Curtis Jones. O meio-campista do Liverpool continua sendo a prioridade para reforçar o meio-campo de Cristian Chivu e, assim que for finalizada a contratação de Anan Khalaili — que, no momento, é mais urgente —, o clube nerazzurro está pronto para voltar a tentar contratar o jogador nascido em 2001, que disputou 228 partidas e marcou 22 gols com a camisa dos Reds entre 2018 e 2026.


A primeira oferta apresentada pela Inter, de cerca de 20 milhões de euros, foi rejeitada pelo Liverpool, que avalia o jogador em cerca de 40 milhões. Beppe Marotta e Piero Ausilio, no entanto, segundo a Gazzetta dello Sport, estão confiantes de que poderão fechar o negócio com uma nova proposta entre 25 e 30 milhões, aproveitando o fato de que o contrato de Jones vence daqui a um ano. Um aspecto que poderia levar os Reds a reduzir suas exigências para evitar o risco de perdê-lo sem indenização.


  • ACORDO ENTRE O INTER E JONES

    O Inter já está de olho em Jones há algum tempo. Os primeiros contatos entre os dois clubes remontam até mesmo a antes de janeiro passado, quando o Liverpool e os nerazzurri também discutiram a situação de Denzel Dumfries. Desde então, o interesse pelo meio-campista inglês nunca diminuiu. O que mais convence Chivu é, acima de tudo, a extraordinária versatilidade tática do jogador. Jones é, de fato, capaz de atuar em várias posições, desde o meio-campista central até o meia-atacante, passando pelo ponta e até mesmo pelo lateral-direito — qualidades que o tornam o perfil ideal para ampliar as opções à disposição do técnico.


    Enquanto isso, o jogador já deu sinais de abertura à transferência: o Inter teria chegado a um acordo preliminar com o meio-campista, que está ansioso para encerrar sua passagem pela Premier League e se testar pela primeira vez em um campeonato diferente.


    Antes disso, porém, a diretoria precisará concluir a contratação de Khalaili, do Union Saint-Gilloise, operação considerada prioritária para reforçar a lateral direita após a saída de Dumfries. Paralelamente, também é esperada a chegada de Ivan Provedel, pronto para passar pelos exames médicos e se tornar oficialmente um novo jogador do Inter. Assim que essas negociações forem finalizadas, o clube nerazzurro voltará a se concentrar em Jones, considerado o reforço ideal para completar o meio-campo do novo Inter.


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