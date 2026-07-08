Inter: Jones continua sendo o grande alvo; os nerazzurri se preparam para retomar as negociações

O Inter não desiste da tentativa de contratar Curtis Jones. O meio-campista do Liverpool continua sendo a prioridade para reforçar o meio-campo de Cristian Chivu e, assim que for finalizada a contratação de Anan Khalaili — que, no momento, é mais urgente —, o clube nerazzurro está pronto para voltar a tentar contratar o jogador nascido em 2001, que disputou 228 partidas e marcou 22 gols com a camisa dos Reds entre 2018 e 2026.
A primeira oferta apresentada pela Inter, de cerca de 20 milhões de euros, foi rejeitada pelo Liverpool, que avalia o jogador em cerca de 40 milhões. Beppe Marotta e Piero Ausilio, no entanto, segundo a Gazzetta dello Sport, estão confiantes de que poderão fechar o negócio com uma nova proposta entre 25 e 30 milhões, aproveitando o fato de que o contrato de Jones vence daqui a um ano. Um aspecto que poderia levar os Reds a reduzir suas exigências para evitar o risco de perdê-lo sem indenização.