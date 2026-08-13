Agora está mesmo tudo certo. Davide Frattesi deixa a Inter e vai para a Lazio: negócio fechado nestes minutos, como informa Fabrizio Romano, com o meio-campista se despedindo da Inter depois de três temporadas de altos e baixos e voltando à capital, desta vez com a camisa biancoceleste, após ter passado pelas categorias de base da Roma.
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Inter, Frattesi está fechado com a Lazio: os valores finais
A fórmula e os números
Acordo fechado e troca de documentos em andamento pelo meio-campista, 1 milhão por empréstimo e 14 de opção de compra. A obrigação de compra está ligada ao número de jogos e à posição da Lazio na tabela. Também foi confirmada uma participação de 50% em uma futura revenda.
A revanche e o substituto
Inter e Lazio construíram a operação nos últimos dias, avaliaram fórmula e valores e, no fim, chegaram a um aperto de mão, à espera de que exames e oficialização deem um desfecho formal e definitivo. Fórmula e valores: um empréstimo com obrigação de compra determinada pelo cumprimento de certas condições. O clube nerazzurro manterá até 50% sobre uma futura revenda: o escolhido para ocupar o lugar de Frattesi é Curtis Jones, que a Inter já tentou contratar em janeiro e que o Liverpool avalia em 35 milhões de euros.
Os exames médicos
Exames médicos previstos para amanhã em Roma com a Lazio: Frattesi voltará a ser protagonista e titular, depois de marcar 15 gols pela Inter, para reencontrar a seleção da Itália.
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