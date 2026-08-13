Inter e Lazio construíram a operação nos últimos dias, avaliaram fórmula e valores e, no fim, chegaram a um aperto de mão, à espera de que exames e oficialização deem um desfecho formal e definitivo. Fórmula e valores: um empréstimo com obrigação de compra determinada pelo cumprimento de certas condições. O clube nerazzurro manterá até 50% sobre uma futura revenda: o escolhido para ocupar o lugar de Frattesi é Curtis Jones, que a Inter já tentou contratar em janeiro e que o Liverpool avalia em 35 milhões de euros.







