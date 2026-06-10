Inter: Frattesi dá prioridade à Juventus; o Napoli também está na disputa e o Nottingham Forest volta a aparecer

Uma alternativa pode surgir por meio de uma troca: Alfredo Pedullà confirma a grande vontade de Davide Frattesi de se reerguer após tanto tempo no banco do Inter, e acrescenta que, no topo da lista de preferências do meio-campista do Sassuolo, estaria a Juventus.





Na sua esteira está também o Napoli de Allegri, que já o havia desejado para o Milan, mas os nerazzurri recusaram uma troca com Fofana.

Enquanto isso, o Nottingham Forest volta à tona, clube que já havia negociado Frattesi na última janela de transferências de inverno, quando a Inter pediu em troca o ponta suíço Dan Ndoye (ex-Bologna).





Já a Juventus poderia avaliar uma negociação que incluísse a volta de Andrea Cambiaso.