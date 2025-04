Inter de Milão vs Napoli: como o Campeonato Italiano virou a disputa mais intensa da Europa

Corrida pelo título da Serie A pode contar até com jogo desempate

Aurelio Di Laurentiis fez um filme sobre o triunfo do Napoli na Serie A de 2023. E ele pretende produzir outro sobre a campanha atual. "Espero lançá-lo nos cinemas em junho," revelou o presidente dos Partenopei em uma entrevista para Radio Crc na semana passada, "e também estou discutindo com plataformas de streaming. O filme do Scudetto foi um sucesso, então me perguntei, 'Por que não contamos cada temporada do Napoli da mesma forma?'"

Como todo cinéfilo sabe, a sequência quase nunca é tão boa quanto o original, mas este acompanhamento particular pode ser uma daquelas exceções queridas à regra - quer o Napoli ganhe o Scudetto desta temporada ou não. De fato, o que torna a corrida pelo título da Serie A 2024/25 tão cativante é que, mesmo faltando apenas cinco rodadas, ninguém tem ideia de como vai acabar.

Embora a vitória do Napoli há dois anos tenha sido histórica (a primeira desde os dias de Diego Maradona) e tenha levado a uma erupção sísmica de alegria sentida em todo o mundo do futebol, o resultado final nunca esteve realmente em dúvida a partir de janeiro.

Desta vez, porém, temos dois protagonistas convincentes em Napoli e Inter travados juntos no topo da tabela em uma disputa que realmente pode ir para qualquer lado, enquanto o elenco de apoio estelar apresenta dois personagens fantásticos em Simone Inzaghi e Antonio Conte, assim como Scott McTominay, o herói improvável que já desempenhou um papel fundamental na preparação para um final maravilhosamente dramático...