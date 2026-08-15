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Grafica Thuram Inter 2026Calciomercato
Emanuele Tramacere

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Inter: como está Thuram, nem no banco contra o Betis de Sevilha

Inter de Milão
M. Thuram
Inter de Milão x Bétis
Bétis
Amistosos de clubes

O atacante francês está vivendo um verão complicado no aspecto físico.

A de 2026 certamente não foi um verão simples de administrar e viver para Marcus Thuram. O atacante francês, nascido em 1997, havia sido convocado por Didier Deschamps para a Copa do Mundo, que a França encerrou de forma decepcionante no 4º lugar e na qual ele conseguiu entrar em campo por apenas 1 minuto na fase de grupos.

De volta aos trabalhos da Inter apenas em 12 de agosto, em Appiano Gentile, ele obviamente está atrasado em relação ao cronograma de preparação, a ponto de que, hoje, nem sequer foi relacionado por Chivu para o amistoso contra o Betis de Sevilha. Mas como está o ex-Borussia Monchengladbach? Ele está lesionado ou só precisa de tempo?


  • O problema na panturrilha

    Thuram encerrou a última temporada com um incômodo na panturrilha que o atormentou durante toda a segunda metade do ano. Um probleminha que parecia ter ficado para trás na reta final da temporada, em que chegaram as duas conquistas do Scudetto e da Copa da Itália, mas que voltou a aparecer no início do Mundial, obrigando a França a administrá-lo durante toda a competição.

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  • Não foi convocado, mas não está lesionado

    Segundo o que a Inter deixa transparecer, Thuram não foi relacionado para o amistoso em Bari contra o Betis não porque esteja lesionado, mas porque ainda precisa trabalhar bastante no campo para recuperar a explosão e a melhor condição.

    Então, é melhor fazer isso permanecendo em Appiano Gentile, em vez de viajar com a equipe para a Puglia sem poder treinar e sem a possibilidade, para evitar riscos, de entrar em campo. E então, relata FcInter 1908, melhor perder uma viagem fora de casa do que pular uma sessão física em Milão.

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