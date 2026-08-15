Inter: como está Thuram, nem no banco contra o Betis de Sevilha

A de 2026 certamente não foi um verão simples de administrar e viver para Marcus Thuram. O atacante francês, nascido em 1997, havia sido convocado por Didier Deschamps para a Copa do Mundo, que a França encerrou de forma decepcionante no 4º lugar e na qual ele conseguiu entrar em campo por apenas 1 minuto na fase de grupos.
De volta aos trabalhos da Inter apenas em 12 de agosto, em Appiano Gentile, ele obviamente está atrasado em relação ao cronograma de preparação, a ponto de que, hoje, nem sequer foi relacionado por Chivu para o amistoso contra o Betis de Sevilha. Mas como está o ex-Borussia Monchengladbach? Ele está lesionado ou só precisa de tempo?