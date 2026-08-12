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CM Grafica nuova Inter Jones 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Inter, com a saída de Frattesi, novo ataque por Curtis Jones: os valores

Inter de Milão
C. Jones
Liverpool
D. Frattesi
Lazio
Mercado da bola

A saída de Frattesi permitirá à Inter fazer uma última tentativa pelo meio-campista do Liverpool

A Inter está literalmente descontrolada no mercado, tanto nas chegadas quanto nas saídas. Há tempos, desde janeiro passado, o nome de Curtis Jones segue no topo das preferências do clube como reforço ideal para o meio-campo. Ainda assim, pelo menos até agora, a investida decisiva nunca havia sido possível.

O motivo estava ligado a outro jogador, Davide Frattesi, que sempre foi considerado pela diretoria como prioridade de saída para abrir espaço ao inglês, que ainda tem um ano de contrato com o Liverpool. Hoje, porém, tudo está finalmente se encaixando para dar sinal verde a uma última tentativa.


  • Frattesi na Lazio

    A primeira peça está ligada justamente ao meio-campista romano, para quem, nestas horas, estão sendo definidos os últimos detalhes da transferência para a Lazio. A operação será por empréstimo com obrigação de compra por 15 milhões de euros, condicionada ao fato de o clube terminar esta temporada dentro do top 12. Além disso, a Inter manterá uma alta porcentagem, superior a 20%, sobre uma futura revenda do meio-campista.

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  • NOVA INVESTIDA POR JONES

    Assim que a saída de Frattesi for oficialmente concluída, a Inter terá margem de manobra para negociar com o Liverpool por Curtis Jones. O inglês já deu há algum tempo prioridade à Inter e ficou fora do último amistoso dos Reds, com Andoni Iraola no banco, por "motivos de precaução", mas é o mercado que está por trás dessa decisão. E uma nova investida da Inter já está nos planos.

  • São necessários 35 milhões

    A Inter está pronta, portanto, para relançar em relação às primeiras propostas de 20 e 25 milhões de euros apresentadas antes de 30 de junho de 2026 e que ficaram em compasso de espera até agora. O Liverpool, apesar do contrato até 30 de junho de 2027, havia partido de uma pedida de 40 milhões de euros, mas nestas horas reduziu as exigências e, segundo o que foi noticiado por Fabrizio Romano, está pronto para aceitar uma avaliação total (com bônus) de 35 milhões de euros.

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