A Inter está literalmente descontrolada no mercado, tanto nas chegadas quanto nas saídas. Há tempos, desde janeiro passado, o nome de Curtis Jones segue no topo das preferências do clube como reforço ideal para o meio-campo. Ainda assim, pelo menos até agora, a investida decisiva nunca havia sido possível.

O motivo estava ligado a outro jogador, Davide Frattesi, que sempre foi considerado pela diretoria como prioridade de saída para abrir espaço ao inglês, que ainda tem um ano de contrato com o Liverpool. Hoje, porém, tudo está finalmente se encaixando para dar sinal verde a uma última tentativa.



