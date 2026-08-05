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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Inter, Chivu: "No início, erros e pressa demais. A única preocupação é a integridade dos jogadores"

Inter de Milão
C. Chivu

O técnico fala após o empate no clássico com o Milan disputado em Perth

Cristian Chivu comentou o empate por 1 a 1 no amistoso disputado em Perth contra o Milan. A seguir, suas palavras, publicadas por fcinter1908.it.


"Quão satisfeito estou com o desempenho da equipe? Vejo uma evolução, os garotos estão se empenhando muito e nestes dias trabalhamos duro. Neste momento, não nos interessam tanto os resultados das partidas que jogamos, mas queremos fazer um bom trabalho e, acima de tudo, evoluir na condição física. Eu diria que alguns jogadores tiveram uma boa minutagem e estamos felizes com a qualidade que mostraram, mesmo sem estarem na melhor condição e sem ainda terem as pernas leves".



  • "Provavelmente no início da partida tivemos um pouco de dificuldade para ocupar os espaços, cometemos alguns erros a mais na troca de passes e na saída de bola, tivemos um pouco de pressa para fazer as coisas, mas também houve o mérito dos adversários, que nos colocaram um pouco em dificuldade com a pressão deles. Com o passar dos minutos, crescemos, encontramos mais saídas e eu diria que jogamos bastante bem".



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  • "No momento, nossa principal preocupação continua sendo a integridade dos jogadores, a saúde deles e a evolução da condição física, respeitando os princípios daquilo que estamos tentando transmitir e acrescentando algo ao que a equipe demonstrou saber fazer nestes anos".

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