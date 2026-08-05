Inter, Chivu: "No início, erros e pressa demais. A única preocupação é a integridade dos jogadores"

Cristian Chivu comentou o empate por 1 a 1 no amistoso disputado em Perth contra o Milan. A seguir, suas palavras, publicadas por fcinter1908.it.





"Quão satisfeito estou com o desempenho da equipe? Vejo uma evolução, os garotos estão se empenhando muito e nestes dias trabalhamos duro. Neste momento, não nos interessam tanto os resultados das partidas que jogamos, mas queremos fazer um bom trabalho e, acima de tudo, evoluir na condição física. Eu diria que alguns jogadores tiveram uma boa minutagem e estamos felizes com a qualidade que mostraram, mesmo sem estarem na melhor condição e sem ainda terem as pernas leves".







