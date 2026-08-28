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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Inter, Chivu: "Mercado lúcido e de qualidade. Não temos titulares fixos"

Inter de Milão
C. Chivu

O técnico da Inter fala sobre Lautaro, Pio Esposito e o mercado.

Cristian Chivu, técnico da Inter, campeã da Itália, falou com exclusividade à Sportmediaset: "Lautaro Martinez é o nosso capitão pelo amor que tem pelas nossas cores. Eu o vi motivado e com a ambição certa, apesar da final da Copa do Mundo perdida para a Espanha. Ele tentou estar novamente conosco o mais rápido possível, voltou à Pinetina antes do previsto. Acho que está quase pronto para uma temporada importante".


  • Depois, sobre o mercado e as chegadas de Stones, Spence e Curtis Jones: "Fizemos um mercado lúcido, tentando trazer qualidade e elevar o nível de um elenco que já era forte. Temos a obrigação de manter um nível alto".


    Por fim, sobre Pio Esposito: "Não temos titulares fixos, para nós o que importa é o nível de competitividade do elenco. Pio é importante pela forma como convive com o grupo, pela forma como treina e pelo que sabe fazer em campo".


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