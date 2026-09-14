Inter, Chivu: "Martinez nunca será um problema, vou defendê-lo até a morte"

A Inter vira e vence. Mas a partida contra a Udinese, no fechamento da quarta rodada da Serie A, não tinha começado nada bem; aliás, começou da pior maneira possível: depois de apenas 15 minutos, a equipe de Chivu já perdia por dois gols, com os tentos de Abankwah - primeiro gol na Serie A - e Ekkelenkamp. Depois, a Inter virou com Carlos Augusto, Barella, Thuram, Esposito e Bonny; quem fechou a partida foi Gueye, da Udinese. 5 a 3 no final, e a Inter lidera ao lado da Roma com 100% de aproveitamento: quatro vitórias em quatro partidas, e no sábado tem Roma x Inter no Olímpico.