Cristian Chivu, técnico da Inter, falou aos microfones da Sky Sport após o 1 a 1 no clássico contra o Milan, na Austrália. A seguir, as palavras dele, reproduzidas por FcInter1908.it: "É um amistoso, uma partida de agosto em que tanto a nossa condição quanto a deles não é a máxima. A gente tenta fazer boas coisas e dar tudo o que tem, mesmo que as pernas não estejam brilhantes".
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Inter, Chivu: "Bisseck, forte contusão. Pavard? Está aqui, como os outros"
PIO E BONNY
O técnico da Inter acrescenta: "O que levo comigo deste amistoso? Levo a saúde dos meus jogadores, tirando Bisseck, que sofreu uma forte contusão na cabeça: o resto conta pouco. Pio e Bonny? Eles mostraram isso no ano passado, conquistaram seu espaço neste elenco, são campeões da Itália: são dois jovens de grande talento e perspectiva, não podemos esquecer que nos deram uma grande ajuda".
SOBRE PAVARD
Por fim, provocado sobre Pavard: "Pavard? Eu falo dele, de Bisseck, de Bastoni e de Carlos, falo daqueles que neste momento estão aqui: temos apenas quatro, eles estão fazendo um grande trabalho e se dedicando ao máximo. Estou feliz por todos porque conseguimos dar mais minutos a todos eles".
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