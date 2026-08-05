Inter, Chivu: "Bisseck, forte contusão. Pavard? Está aqui, como os outros"

Cristian Chivu, técnico da Inter, falou aos microfones da Sky Sport após o 1 a 1 no clássico contra o Milan, na Austrália. A seguir, as palavras dele, reproduzidas por FcInter1908.it: "É um amistoso, uma partida de agosto em que tanto a nossa condição quanto a deles não é a máxima. A gente tenta fazer boas coisas e dar tudo o que tem, mesmo que as pernas não estejam brilhantes".



