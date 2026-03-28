O nome de João Cancelo agitou a última janela de transferências de inverno. O lateral português rompeu com o Al-Hilal, de Simone Inzaghi, e pressionou para ser transferido, acabando no centro da disputa entre Inter e Barcelona, vencida pelos catalães também e sobretudo devido à forte vontade do jogador.





No fim, os catalães fecharam a negociação com o clube árabe por meio de um empréstimo, mas, de olho no próximo verão, o caso Cancelo pode ser reaberto, já que, conforme relatado por Fabrizio Romano, o português não tem intenção de voltar à Arábia.



