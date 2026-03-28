Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Grafica Calciomercato Cancelo 2026 canotta 16.9Calciomercato/Getty Images
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Inter: Cancelo não quer voltar para a Arábia; o Barcelona tenta mantê-lo, mas ele pode acabar no mercado

Inter de Milão
J. Cancelo
Barcelona
Al-Hilal
Mercado da bola

O futuro do lateral português voltará a ficar em suspenso com a aproximação do verão

O nome de João Cancelo agitou a última janela de transferências de inverno. O lateral português rompeu com o Al-Hilal, de Simone Inzaghi, e pressionou para ser transferido, acabando no centro da disputa entre Inter e Barcelona, vencida pelos catalães também e sobretudo devido à forte vontade do jogador.


No fim, os catalães fecharam a negociação com o clube árabe por meio de um empréstimo, mas, de olho no próximo verão, o caso Cancelo pode ser reaberto, já que, conforme relatado por Fabrizio Romano, o português não tem intenção de voltar à Arábia.


  • CANCELO NÃO QUER VOLTAR

    Cancelo considera encerrada sua passagem pela Arábia Saudita e, em particular, pelo Al Hilal, onde já havia rompido com Simone Inzaghi durante a primeira metade da temporada. O lateral tem contrato com o clube árabe até 30 de junho de 2027, mas, como destacou Fabrizio Romano, não tem nenhuma intenção de voltar à Arábia após a Copa do Mundo.

    • Publicidade

  • O BARCELONA TENTA RETÊ-LO

    O Barcelona deu os primeiros passos para avaliar a viabilidade de sua permanência na Catalunha, mas o salário de 8 milhões de euros por temporada e o valor da transferência que deverá ser pago ao clube árabe colocam o clube em uma situação difícil de administrar. É importante lembrar que, mesmo no próximo verão, a diretoria do presidente Laporta terá que fazer bem as contas para financiar contratações de ponta (Bastoni e outros) e permanecer dentro dos limites do fair play financeiro da La Liga.

  • VOLTARÁ AO MERCADO?

    A ideia de ouvir propostas por Alejandro Balde vai exatamente nesse sentido, mas a possibilidade de que a contratação de Cancelo não se concretize é tão real que faz com que surjam novamente outros destinos possíveis para o jogador. E se o português voltar ao mercado, então o Inter, que, salvo surpresas, verá Denzel Dumfries partir, poderia voltar à carga e entrar na disputa pelo seu ex-lateral.