Inter e Hakan Calhanoglu podem continuar juntos até além do fim do contrato atual, válido até 2027. O ótimo início de temporada do meio-campista, valorizado pelo gol contra o Monza com uma finalização a 135 km/h, reabriu a questão da renovação.





Apesar do interesse vindo da Turquia, com Galatasaray e Fenerbahce de olho, Calhanoglu permaneceu em Milão e segue como peça central nos planos de Cristian Chivu. Como informou a La Gazzetta dello Sport, podem surgir brechas para uma prorrogação, embora muito vá depender do rendimento e, sobretudo, da condição física constante do jogador.







