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calhanoglu inter grafica cmGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Inter-Çalhanoglu, possível renovação além de 2027: de que depende

Inter de Milão
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H. Calhanoglu

As condições para a renovação do vínculo entre a Inter e o meio-campista turco para além de junho de 2027

Inter e Hakan Calhanoglu podem continuar juntos até além do fim do contrato atual, válido até 2027. O ótimo início de temporada do meio-campista, valorizado pelo gol contra o Monza com uma finalização a 135 km/h, reabriu a questão da renovação.


Apesar do interesse vindo da Turquia, com Galatasaray e Fenerbahce de olho, Calhanoglu permaneceu em Milão e segue como peça central nos planos de Cristian Chivu. Como informou a La Gazzetta dello Sport, podem surgir brechas para uma prorrogação, embora muito vá depender do rendimento e, sobretudo, da condição física constante do jogador.



  • Em fevereiro, Calhanoglu fará 33 anos e, na última temporada, teve que lidar com seis lesões, um aspecto que inevitavelmente pesa nas avaliações da Inter. Desde sua chegada sem custos em 2021, o turco se tornou uma das referências da equipe: hoje recebe 6,5 milhões de euros por temporada, valor alcançado com a renovação de 2023.


    A disputa pelo futuro será jogada, portanto, nos próximos meses. Se rendimento e condições físicas derem as garantias certas, a Inter poderá avaliar um novo capítulo ao lado de Calhanoglu além de 2027.



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