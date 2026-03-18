Inter: Bastoni pode ser vendido? Os números no balanço. 50 milhões não são suficientes; o Barcelona pensa em contrapartidas

Os rumores em torno de Alessandro Bastoni não dão sinais de diminuir e, não, as especulações relacionadas ao já passado episódio de Inter x Juve com Kalulu e as que se seguiram sobre a convocação para a Seleção não são as únicas que circulam em torno do zagueiro nascido em 1999.





O ex-jogador da base da Atalanta está, de fato, constantemente no centro do mercado, com o Barcelona (e não só, considerando os muitos interesses da Premier League) trabalhando intensamente para levá-lo para a Espanha no próximo verão.





E a Inter? Em comparação com o ano passado, a indisponibilidade para venda é confirmada verbalmente, mas não na prática, pois, diante da oferta certa, ele também poderia ser considerado entre os possíveis saídas.



