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Emanuele Tramacere

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Inter: Bastoni pode ser vendido? Os números no balanço. 50 milhões não são suficientes; o Barcelona pensa em contrapartidas

O zagueiro italiano é um dos alvos concretos do clube catalão para o próximo verão, mas será que o Inter está realmente pensando em vendê-lo?

Os rumores em torno de Alessandro Bastoni não dão sinais de diminuir e, não, as especulações relacionadas ao já passado episódio de Inter x Juve com Kalulu e as que se seguiram sobre a convocação para a Seleção não são as únicas que circulam em torno do zagueiro nascido em 1999.


O ex-jogador da base da Atalanta está, de fato, constantemente no centro do mercado, com o Barcelona (e não só, considerando os muitos interesses da Premier League) trabalhando intensamente para levá-lo para a Espanha no próximo verão.


E a Inter? Em comparação com o ano passado, a indisponibilidade para venda é confirmada verbalmente, mas não na prática, pois, diante da oferta certa, ele também poderia ser considerado entre os possíveis saídas.

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  • 50 MILHÕES NÃO SÃO SUFICIENTES: OS NÚMEROS DO ORÇAMENTO

    Os primeiros contatos com o clube catalão apontam para uma proposta financeira apresentada pelo Barcelona de cerca de 50 milhões de euros. Para o Inter, esse valor não só é insuficiente, como está muito aquém de uma avaliação considerada aceitável nas negociações.


    Se for para se falar em transferência, o Inter quer aproveitar ao máximo a situação contábil do zagueiro central, que terá um impacto de cerca de 2,8 milhões de euros em 30 de junho de 2026 e, consequentemente, poderia garantir um lucro praticamente total, o que mudaria o saldo das contas da temporada.

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  • VALOR AGREGADO QUE FINANCIA O MERCADO

    O Inter espera arrecadar pelo menos 80/90 milhões pela venda de Bastoni, valor que permitiria ao clube tanto compensar a perda de receitas decorrente da eliminação nas eliminatórias da atual Liga dos Campeões (em comparação com a temporada anterior, que terminou na final e com um saldo positivo de +35 milhões, também faltarão os recursos do Mundial de Clubes), quanto financiar parte das contratações do mercado de verão de 2026.

  • O BARCELONA PENSA NA TROCA

    O Barcelona, que valoriza Bastoni e o incluiu em sua lista de 3 a 4 nomes para reforçar a defesa, não tem a menor intenção de chegar a esses valores, mas, segundo o portal catalão Sport, está pensando em incluir na negociação com a Inter pelo menos uma contrapartida técnica que possa reduzir o custo da transação. A começar justamente por Christensen e Araujo, que o clube catalão está tentando vender, ou por jogadores que poderiam ter um grande impacto nas contas do Fair Play Financeiro, como, por exemplo, Ansu Fati, caso ele não seja resgatado pelo Mônaco.



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