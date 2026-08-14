Falando à TV do clube, Frattesi disse:





"A negociação? Vivi isso bem. Quando acontecem dias como esses, você vai e volta, mas foi uma espera vivida com desejo. Foi cansativa, mas bonita: valeu a pena. Quando cheguei, reconheci as ruas por onde passava quando era pequeno, quando treinava na Giustiniana. Volto com uma responsabilidade diferente e com mais maturidade. Acho que chegou o momento de assumir responsabilidades importantes e faço isso com muito prazer".





"Também na Inter eu havia construído uma boa relação com os torcedores, apesar de jogar pouco. Houve altos e baixos, mas sempre nos demos bem. Esse envolvimento por parte dos torcedores da Lazio me deixou muito feliz. Eu precisava me sentir novamente no centro de um projeto: essa recepção me motiva muito.Já estivemos bastante próximos em janeiro, depois, por uma série de motivos, não conseguimos fechar. Desta vez me informaram há alguns dias: só houve tempo para decidir e acertar a papelada. Não tive grandes dúvidas".