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Inter, agora é oficial: Frattesi vai para a Lazio, a fórmula, os valores e as primeiras palavras

Lazio

Depois da paralisação da manhã, a transferência para a Roma do meio-campista se encerra com final feliz, e ele se despede da Inter após três temporadas de altos e baixos.

Davide Frattesi é o novo jogador da Lazio. Agora, também é oficial. O clube biancoceleste, por meio de um comunicado em seu site oficial, anunciou a transferência do meio-campista da Inter por empréstimo com opção de compra. A seguir, o comunicado.


"A S.S. Lazio comunica ter adquirido, em caráter temporário, com direito de opção para a compra em definitivo, os direitos às prestações esportivas do jogador Davide Frattesi da F.C. Internazionale".


  • A fórmula e os valores

    O negócio será fechado por empréstimo oneroso, não mais por 1 milhão de euros, mas sim por 5 milhões de euros. O direito de compra segue mantido, mas passou dos 14 milhões iniciais para 10 milhões no total, mais bônus. Por fim, também permanece os 50% sobre a mais-valia de uma futura revenda.

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  • Falando à TV do clube, Frattesi disse:


    "A negociação? Vivi isso bem. Quando acontecem dias como esses, você vai e volta, mas foi uma espera vivida com desejo. Foi cansativa, mas bonita: valeu a pena. Quando cheguei, reconheci as ruas por onde passava quando era pequeno, quando treinava na Giustiniana. Volto com uma responsabilidade diferente e com mais maturidade. Acho que chegou o momento de assumir responsabilidades importantes e faço isso com muito prazer".


    "Também na Inter eu havia construído uma boa relação com os torcedores, apesar de jogar pouco. Houve altos e baixos, mas sempre nos demos bem. Esse envolvimento por parte dos torcedores da Lazio me deixou muito feliz. Eu precisava me sentir novamente no centro de um projeto: essa recepção me motiva muito.Já estivemos bastante próximos em janeiro, depois, por uma série de motivos, não conseguimos fechar. Desta vez me informaram há alguns dias: só houve tempo para decidir e acertar a papelada. Não tive grandes dúvidas".

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