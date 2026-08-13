Agora está realmente feito. Davide Frattesi deixa a Inter e vai para a Lazio: negócio fechado nestes minutos, como informa Fabrizio Romano, com o meio-campista se despedindo da Inter após três temporadas de altos e baixos e retornando à Capital, desta vez com a camisa biancoceleste, depois das categorias de base na Roma.
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Inter acerta Frattesi com a Lazio: os valores finais
A fórmula e os valores
Acordo fechado e troca de documentos em andamento pelo meio-campista, 1 milhão por empréstimo e 14 de opção de compra. A obrigação de compra está ligada ao número de jogos e à posição da Lazio na tabela. Confirmado também 50% sobre uma futura revenda.
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