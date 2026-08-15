Sete dias para a hora X. A Inter de Cristian Chivu, que entra em campo no amistoso de Ferragosto contra o Betis de Sevilha, faz seu último teste antes da estreia oficial na temporada, marcada para sábado, 22 de agosto, às 18h30, em casa, no San Siro, contra o Monza recém-promovido e de volta à Serie A após uma longa trajetória culminada com a vitória nos playoffs da Serie B. Uma estreia que não pode falhar para recomeçar exatamente de onde a Inter havia parado, ou seja, com a conquista da dobradinha na Itália e com o objetivo declarado de melhorar sensivelmente a campanha na Champions League.





Vamos ver, portanto, a uma semana do início, o que funciona e o que não funciona entre campo e mercado.



