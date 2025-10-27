"Insuportável, fica chorando toda hora" - Atitude de Vinícius Júnior com Xabi Alonso no Real Madrid é criticada por lenda do futebol francês

Ex-jogador e ícone da seleção francesa, Dugarry não poupou críticas a Vinicius após a partida. Falando para a RMC Sport, Dugarry criticou a atitude do brasileiro e sugeriu que seu comportamento foi desrespeitoso tanto para seus companheiros de equipe quanto para o treinador: “Adorei o jogo do Mbappé, adorei a atitude dele, adorei o comportamento dele, ao contrário do Vinicius, que é simplesmente insuportável. Ele está sempre reclamando, sempre chorando para o árbitro, para os adversários e assim que faz algo bom, mesmo tendo perdido os quatro anteriores (El Clasicos), ele incita a multidão como se estivesse em uma arena. Ele está insuportável agora, insultou o treinador dele. É isso, acho que é... Você pode ficar decepcionado por sair com a cabeça baixa, resmungando, mas isso está indo longe demais.”

Dugarry continuou, “Insultar o seu treinador, como ele fez... ‘Vou sair’, mas suas atuações, elas nem estão à altura. Você já se perguntou que se o treinador não te coloca para jogar, é porque suas atuações não estão no nível do confronto? Ele ainda é bom, e está esperando uma reação sua. Essa é a reação que você está dando? Ele me irrita. Ele está sempre se lamentando. Ele está sempre chorando. Ele está sempre pedindo algo.”

O francês concluiu. "Saia, cara, saia. Suas atuações não estão à altura. Ele me irrita, ele se lamenta o tempo todo, ele está sempre pedindo algo. Ele ainda está muito longe do seu nível das últimas temporadas. Ele precisa reavaliar a si mesmo. Ele é um futuro vencedor da Bola de Ouro, um líder do Brasil, um dos melhores do Real Madrid. Ele precisa mostrar algo diferente se quiser estar no mesmo nível. Florentino Pérez vai se livrar dele."