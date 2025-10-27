"Insuportável, fica chorando toda hora" - Atitude de Vinícius Júnior com Xabi Alonso no Real Madrid é criticada por lenda do futebol francês
O chilique de Vini
A vitória de 2 a 1 do Real Madrid sobre o Barcelona deveria ter sido uma noite de celebração no Santiago Bernabéu. Em vez disso, o foco rapidamente se deslocou para um ponto de discórdia envolvendo Vinicius, que reagiu com raiva após ser substituído no minuto 72 pelo compatriota Rodrygo. O ponta de 25 anos estava visivelmente chateado, perguntando "Eu?!" várias vezes antes de se dirigir ao vestiário e, mais tarde, voltar para o banco, onde as câmeras o capturaram continuando a expressar sua frustração.
A tensão entre Vinicius e o técnico Xabi Alonso vem se acumulando há semanas. O relacionamento deles tem sido supostamente tenso desde o Mundial de Clubes, em julho, quando Alonso colocou Vinicius no banco contra o Paris Saint-Germain antes de uma lesão de última hora forçá-lo a entrar na equipe. Esse desconforto se prolongou na temporada, com Vinicius completando apenas três dos dez jogos do Madrid como titular, e Alonso optando repetidamente por substituí-lo cedo, mesmo em jogos apertados.
O último episódio foi a gota d'água para muitos observadores. Apesar de Vinicius ter desempenhado um papel no gol da vitória de Jude Bellingham, Alonso decidiu retirá-lo, provocando o desentendimento. O incidente não terminou aí, já que Vinicius se envolveu em uma briga pós-jogo que exigiu a intervenção da polícia, alimentando ainda mais questões sobre seu temperamento e liderança.
- AFP
Dugarry chama Vini de "chorão"
Ex-jogador e ícone da seleção francesa, Dugarry não poupou críticas a Vinicius após a partida. Falando para a RMC Sport, Dugarry criticou a atitude do brasileiro e sugeriu que seu comportamento foi desrespeitoso tanto para seus companheiros de equipe quanto para o treinador: “Adorei o jogo do Mbappé, adorei a atitude dele, adorei o comportamento dele, ao contrário do Vinicius, que é simplesmente insuportável. Ele está sempre reclamando, sempre chorando para o árbitro, para os adversários e assim que faz algo bom, mesmo tendo perdido os quatro anteriores (El Clasicos), ele incita a multidão como se estivesse em uma arena. Ele está insuportável agora, insultou o treinador dele. É isso, acho que é... Você pode ficar decepcionado por sair com a cabeça baixa, resmungando, mas isso está indo longe demais.”
Dugarry continuou, “Insultar o seu treinador, como ele fez... ‘Vou sair’, mas suas atuações, elas nem estão à altura. Você já se perguntou que se o treinador não te coloca para jogar, é porque suas atuações não estão no nível do confronto? Ele ainda é bom, e está esperando uma reação sua. Essa é a reação que você está dando? Ele me irrita. Ele está sempre se lamentando. Ele está sempre chorando. Ele está sempre pedindo algo.”
O francês concluiu. "Saia, cara, saia. Suas atuações não estão à altura. Ele me irrita, ele se lamenta o tempo todo, ele está sempre pedindo algo. Ele ainda está muito longe do seu nível das últimas temporadas. Ele precisa reavaliar a si mesmo. Ele é um futuro vencedor da Bola de Ouro, um líder do Brasil, um dos melhores do Real Madrid. Ele precisa mostrar algo diferente se quiser estar no mesmo nível. Florentino Pérez vai se livrar dele."
O que deu errado entre Vini e Alonso?
O relacionamento de Vinicius com Alonso tornou-se um dos maiores pontos de discussão da temporada do Real Madrid. As frustrações do ponta decorrem não apenas de suas frequentes substituições, mas também de suas mudanças de posição, com Alonso o colocando na ponta direita em vez de seu lado esquerdo preferido, em algumas ocasiões.
Nos bastidores, a situação teria desestabilizado o vestiário. Alguns companheiros de equipe simpatizam com Vinicius, acreditando que a rigidez tática de Alonso limita sua liberdade, enquanto outros veem suas explosões como uma distração do sucesso da equipe. A hierarquia do clube, liderada pelo presidente Florentino Pérez, estaria monitorando de perto os desenvolvimentos, especialmente desde que as negociações de renovação de contrato com Vinicius estancaram, apesar de seu contrato atual ir até 2027.
O momento da crítica de Dugarry aumentou a pressão sobre o jogador e o técnico. Embora Alonso tenha descartado as perguntas pós-jogo, insistindo que não queria "perder o foco no que é importante", o drama contínuo ameaça ofuscar o impulso do Madrid em La Liga. Se o desentendimento se aprofundar, o clube poderá ser forçado a tomar decisões difíceis para preservar a harmonia no elenco.
- Getty/GOAL
Alonso poderia punir Vinicius pela birra?
O foco do Real Madrid agora se volta para a próxima partida de La Liga contra o Valencia, mas todas as atenções permanecerão em como Alonso lida com a situação de Vinicius. Espera-se que o treinador tenha conversas privadas com o brasileiro para esclarecer a situação, com fontes sugerindo que ambas as partes estão cientes de que o atrito contínuo pode afetar o moral da equipe.
Para Vinicius, o desafio será responder em campo, em vez de através de gestos ou palavras. Como Dugarry apontou, seu talento continua inquestionável — mas consistência, disciplina e profissionalismo determinarão se ele irá cumprir seu imenso potencial no Santiago Bernabéu.