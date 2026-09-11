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Início perfeito de Patrick! Dorgu dá assistência e sai sem sofrer gol em estreia dos sonhos na Champions League
Dorgu aproveita oportunidade em estreia europeia
Patrick Dorgu teve uma estreia memorável na Liga dos Campeões da UEFA, já que o Manchester United atropelou a equipe azeri do Sabah por 4 a 0 em Old Trafford. Improvisado na lateral esquerda no lugar do poupado Luke Shaw, o jovem lateral teve uma atuação segura nos dois lados do campo.
Dorgu causou impacto imediato ao servir Matheus Cunha no gol de abertura com um cruzamento preciso na primeira trave.
Outros gols de Bruno Fernandes, Benjamin Sesko e Lisandro Martinez completaram uma vitória tranquila do Manchester United.
- APL
Lateral aproveita a atmosfera elétrica de Old Trafford
Falando à MUTV após o apito final, Dorgu expressou gratidão pela oportunidade de competir no mais alto nível do futebol europeu. O defensor dinamarquês elogiou a atmosfera eletrizante em Old Trafford em seu primeiro contato com a Liga dos Campeões.
Ele destacou tanto sua contribuição pessoal quanto o desempenho coletivo do time de Michael Carrick.
"É a minha primeira partida na Liga dos Campeões, então é uma sensação incrível", afirmou Dorgu. "A atmosfera foi incrível. Sou grato por ter a oportunidade de jogar nesta competição, estou muito feliz com a minha atuação e também com a atuação da equipe."
Jogo sem sofrer gols dá impulso ao moral defensivo
Além de sua contribuição ofensiva, Dorgu demonstrou enorme satisfação por ajudar o United a conquistar seu primeiro jogo sem sofrer gols na campanha 2026-27. Depois de ter sofrido gols nas partidas domésticas recentes, não ser vazado contra o Sabah foi um marco importante para o sistema defensivo.
O defensor observou que sair sem sofrer gols dá um grande incentivo ao goleiro Senne Lammens e a toda a unidade defensiva.
"Era realmente importante conquistar os três pontos, e também não sofrer gols, porque temos sofrido muitos gols ultimamente", explicou Dorgu. "Isso dá confiança a toda a defesa e ao Senne no gol."
- Getty Images Sport
Jovem está pronto para o teste no dérbi de Manchester
A vitória decisiva dá ao Manchester United o impulso ideal antes do clássico de Manchester de domingo, de alta importância, contra o líder da Premier League, o Manchester City. Dorgu acredita que sair sem sofrer gols contra o Sabah será importante para o elenco na preparação para desafios mais difíceis pela frente.
O jovem quer dar sequência à sua impressionante atuação europeia, enquanto a disputa por vagas se intensifica.
"Isso nos dá confiança não apenas para o clássico no fim de semana, mas também para os jogos daqui para frente", concluiu Dorgu.
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