Patrick Dorgu teve uma estreia memorável na Liga dos Campeões da UEFA, já que o Manchester United atropelou a equipe azeri do Sabah por 4 a 0 em Old Trafford. Improvisado na lateral esquerda no lugar do poupado Luke Shaw, o jovem lateral teve uma atuação segura nos dois lados do campo.

Dorgu causou impacto imediato ao servir Matheus Cunha no gol de abertura com um cruzamento preciso na primeira trave.

Outros gols de Bruno Fernandes, Benjamin Sesko e Lisandro Martinez completaram uma vitória tranquila do Manchester United.