Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1082872480.jpgCrystal Pix
Alvino Hanafi

Traduzido por

Início perfeito de Patrick! Dorgu dá assistência e sai sem sofrer gol em estreia dos sonhos na Champions League

Manchester United
Liga dos Campeões
P. Dorgu

Patrick Dorgu celebrou uma “sensação incrível” após dar uma assistência e sair sem sofrer gols em sua estreia na Liga dos Campeões, durante a vitória do Manchester United por 4 a 0 sobre o Sabah. O jovem defensor entrou no lugar de Luke Shaw e ajudou o United a garantir seu primeiro jogo sem sofrer gols na temporada.

  • Dorgu aproveita oportunidade em estreia europeia

    Patrick Dorgu teve uma estreia memorável na Liga dos Campeões da UEFA, já que o Manchester United atropelou a equipe azeri do Sabah por 4 a 0 em Old Trafford. Improvisado na lateral esquerda no lugar do poupado Luke Shaw, o jovem lateral teve uma atuação segura nos dois lados do campo.

    Dorgu causou impacto imediato ao servir Matheus Cunha no gol de abertura com um cruzamento preciso na primeira trave.

    Outros gols de Bruno Fernandes, Benjamin Sesko e Lisandro Martinez completaram uma vitória tranquila do Manchester United.

    • Publicidade
  • imago-sport-1082830679.jpgAPL

    Lateral aproveita a atmosfera elétrica de Old Trafford

    Falando à MUTV após o apito final, Dorgu expressou gratidão pela oportunidade de competir no mais alto nível do futebol europeu. O defensor dinamarquês elogiou a atmosfera eletrizante em Old Trafford em seu primeiro contato com a Liga dos Campeões.

    Ele destacou tanto sua contribuição pessoal quanto o desempenho coletivo do time de Michael Carrick.

    "É a minha primeira partida na Liga dos Campeões, então é uma sensação incrível", afirmou Dorgu. "A atmosfera foi incrível. Sou grato por ter a oportunidade de jogar nesta competição, estou muito feliz com a minha atuação e também com a atuação da equipe."


  • Jogo sem sofrer gols dá impulso ao moral defensivo

    Além de sua contribuição ofensiva, Dorgu demonstrou enorme satisfação por ajudar o United a conquistar seu primeiro jogo sem sofrer gols na campanha 2026-27. Depois de ter sofrido gols nas partidas domésticas recentes, não ser vazado contra o Sabah foi um marco importante para o sistema defensivo.

    O defensor observou que sair sem sofrer gols dá um grande incentivo ao goleiro Senne Lammens e a toda a unidade defensiva.

    "Era realmente importante conquistar os três pontos, e também não sofrer gols, porque temos sofrido muitos gols ultimamente", explicou Dorgu. "Isso dá confiança a toda a defesa e ao Senne no gol."


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Jovem está pronto para o teste no dérbi de Manchester

    A vitória decisiva dá ao Manchester United o impulso ideal antes do clássico de Manchester de domingo, de alta importância, contra o líder da Premier League, o Manchester City. Dorgu acredita que sair sem sofrer gols contra o Sabah será importante para o elenco na preparação para desafios mais difíceis pela frente.

    O jovem quer dar sequência à sua impressionante atuação europeia, enquanto a disputa por vagas se intensifica.

    "Isso nos dá confiança não apenas para o clássico no fim de semana, mas também para os jogos daqui para frente", concluiu Dorgu.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Manchester City crest
Manchester City
MCI