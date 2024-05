Os convocados da Inglaterra para a Eurocopa: os jogadores chamados para a Euro 2024

Seleção inglesa tem um grupo de jogadores extremamente talentoso e não deveriam haver desculpas em caso de eliminação do torneio

A Inglaterra frequentemente entra em torneios com expectativas e confiança infladas, mas desta vez a empolgação é justificada. A seleção inglesa deve seguir para a Alemanha com apenas uma intenção: trazer o troféu para casa.

A equipe de Gareth Southgate esteve a apenas algumas penalidades de encerrar 55 anos de jejum na última Euro, mas desde aquela derrota agonizante na final para a Itália em Wembley, eles só ficaram mais fortes. Eles foram bem na Copa do Mundo de 2022, sendo eliminados nos detalhes pela França, e se acostumaram a ir longe em torneios, algo impensável no passado.

Harry Kane está ainda mais goleador e tem quebrado todos os tipos de recorde na Alemanha com o Bayern de Munique, enquanto Jude Bellingham conquistou os torcedores mais exigentes do mundo e se tornou o jogador mais importante do Real Madrid.

Enquanto isso, o Manchester City se acostumou a levantar um troféu a cada poucos meses, Bukayo Saka se tornou o talismã do Arsenal e jogadores reservas como Ollie Watkins vêm de grandes temporadas.

Dada a abundância de opções à sua disposição, Southgate não tem desculpas para sua equipe não ir longe no torneio. Mas quem fará parte da seleção da Inglaterra para a Euro 2024? A GOAL lista os nomes em consideração após uma convocação provisória de 33 jogadores anunciada em 21 de maio...