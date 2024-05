Indefinição no Sassuolo impede avanço de Matheus Henrique com Atlético-MG, Cruzeiro ou São Paulo

Saída de diretor esportivo deixa o clube sem definição sobre o futuro de Matheus Henrique, na mira de ao menos três clubes do futebol brasileiro

Uma indefinição na cúpula do Sassuolo, da Itália, impede que o volante Matheus Henrique avance nas tratativas com Atlético-MG, Cruzeiro ou São Paulo, como soube a GOAL. O clube ainda não decidiu quem será o diretor esportivo para a próxima temporada após comunicar a saída de Giovanni Rossi do cargo.

Sem uma figura para liderar o futebol, o estafe do meio-campista aguarda para marcar uma reunião e definir também o futuro do atleta de 26 anos no mercado da bola. No início de 2024, as partes abriram conversas para a renovação do jogador. O negócio, contudo, não avançou à época.

Com a saída do dirigente, a renovação ficou em segundo plano. Os representantes de Matheus Henrique pretendem uma viagem à Europa em meados de junho para discussão sobre o futuro do atleta.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!