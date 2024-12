Ídolo do Wrexham Paul Mullin mira recorde de Jamie Vardy enquanto tenta liderar time de Ryan Reynolds e Rob McElhenney rumo à Championship P. Mullin J. Vardy Wrexham Leicester League One Premier League

Paul Mullin tornou-se um ícone do futebol com o Wrexham e agora busca seguir a famosa carreira de Jamie Vardy no Leicester City