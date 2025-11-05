Ídolo do Manchester United cita único time que pode impedir que o Arsenal seja campeão da Premier League

O ex-zagueiro da seleção inglesa Gary Neville voltou a afirmar que acredita no Arsenal como principal favorito ao título da Premier League nesta temporada. Para ele, o time de Mikel Arteta tem elenco e consistência suficientes para finalmente levantar o troféu.

No Podcast do Gary Neville, o comentarista explicou que os Gunners não precisarão atingir marcas históricas de pontuação para vencer:

“Tem que ser o ano deles. É a quarta temporada seguida que aposto no Arsenal como campeão. Eles não precisam chegar a 100 pontos — algo na casa dos 80 já pode garantir o título. Eles têm sido consistentes e confiáveis, e isso é o que importa.”

Neville destacou ainda a força coletiva do time:

“Eles defendem muito bem, são unidos e têm várias opções no ataque. Não há um centroavante fora de série, mas o conjunto funciona. Martinelli, Trossard, Eze, Madueke — todos podem decidir. E ainda tem o Rice, que é letal nas bolas paradas.”