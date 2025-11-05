Ídolo do Manchester United cita único time que pode impedir que o Arsenal seja campeão da Premier League
Neville ainda acredita que o Arsenal pode ser campeão
O ex-zagueiro da seleção inglesa Gary Neville voltou a afirmar que acredita no Arsenal como principal favorito ao título da Premier League nesta temporada. Para ele, o time de Mikel Arteta tem elenco e consistência suficientes para finalmente levantar o troféu.
No Podcast do Gary Neville, o comentarista explicou que os Gunners não precisarão atingir marcas históricas de pontuação para vencer:
“Tem que ser o ano deles. É a quarta temporada seguida que aposto no Arsenal como campeão. Eles não precisam chegar a 100 pontos — algo na casa dos 80 já pode garantir o título. Eles têm sido consistentes e confiáveis, e isso é o que importa.”
Neville destacou ainda a força coletiva do time:
“Eles defendem muito bem, são unidos e têm várias opções no ataque. Não há um centroavante fora de série, mas o conjunto funciona. Martinelli, Trossard, Eze, Madueke — todos podem decidir. E ainda tem o Rice, que é letal nas bolas paradas.”
- Getty Images Sport
“Liverpool é o único time que pode ameaçar”
Em entrevista à NBC Sports, Neville reforçou que vê o Arsenal como o time mais equilibrado da liga.
“O Arsenal é o mais consistente. Vem se preparando há três ou quatro anos para isso. Acho que eles têm o elenco certo e a mentalidade certa. Claro que é cedo, estamos em novembro, mas, se não forem eles, quem será?”
O ex-jogador também comentou que o time tem boas opções de reposição, algo que antes era um problema:
“Antes, se o Saka se machucasse, era um drama. Agora há peças de reposição. Mesmo que percam um zagueiro, o elenco aguenta. Hoje o Arsenal teria que se sabotar para não vencer o título.”
Neville também acredita que o Manchester City não vive seu melhor momento:
“O City não está no mesmo nível de antes. Guardiola é um gênio, mas o time perdeu força. O único que ainda pode ameaçar o Arsenal é o Liverpool, mas precisa reagir rápido.”
Liverpool volta a vencer
O Liverpool quebrou uma sequência negativa de quatro derrotas seguidas na Premier League ao vencer o Aston Villa por 2 a 0 em Anfield. Mohamed Salah abriu o placar, e Ryan Gravenberch garantiu o resultado, que recolocou os Reds na terceira posição.
Foi uma vitória importante para o time de Jürgen Klopp, que tenta recuperar o ritmo após semanas difíceis.
- Getty Images
O Arsenal pode, enfim, levantar a Premier League?
Depois de bater na trave nas últimas temporadas, o Arsenal parece, enfim, maduro e preparado para conquistar o título inglês. A equipe vem embalada por nove vitórias consecutivas em todas as competições e lidera a tabela com sete pontos de vantagem.
Os Gunners venceram o Slavia Praga, por 3 a 0, fora de casa na Liga dos Campeões, antes de visitar o Sunderland pela Premier League, no sábado do dia 8 de novembro.