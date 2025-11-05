+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Ritabrata Banerjee

Ídolo do Manchester United cita único time que pode impedir que o Arsenal seja campeão da Premier League

Gary Neville, lenda do Manchester United e atual comentarista, apontou qual é o único time capaz de ameaçar o Arsenal na briga pelo título da Premier League nesta temporada — e descartou o Manchester City de Pep Guardiola da disputa. O Arsenal vive grande fase: venceu oito dos dez primeiros jogos e lidera a tabela com folga, sete pontos à frente do Bournemouth, segundo colocado

  • Neville ainda acredita que o Arsenal pode ser campeão

    O ex-zagueiro da seleção inglesa Gary Neville voltou a afirmar que acredita no Arsenal como principal favorito ao título da Premier League nesta temporada. Para ele, o time de Mikel Arteta tem elenco e consistência suficientes para finalmente levantar o troféu.

    No Podcast do Gary Neville, o comentarista explicou que os Gunners não precisarão atingir marcas históricas de pontuação para vencer:

    “Tem que ser o ano deles. É a quarta temporada seguida que aposto no Arsenal como campeão. Eles não precisam chegar a 100 pontos — algo na casa dos 80 já pode garantir o título. Eles têm sido consistentes e confiáveis, e isso é o que importa.”

    Neville destacou ainda a força coletiva do time:

    “Eles defendem muito bem, são unidos e têm várias opções no ataque. Não há um centroavante fora de série, mas o conjunto funciona. Martinelli, Trossard, Eze, Madueke — todos podem decidir. E ainda tem o Rice, que é letal nas bolas paradas.”

    “Liverpool é o único time que pode ameaçar”

    Em entrevista à NBC Sports, Neville reforçou que vê o Arsenal como o time mais equilibrado da liga.

    “O Arsenal é o mais consistente. Vem se preparando há três ou quatro anos para isso. Acho que eles têm o elenco certo e a mentalidade certa. Claro que é cedo, estamos em novembro, mas, se não forem eles, quem será?”

    O ex-jogador também comentou que o time tem boas opções de reposição, algo que antes era um problema:

    “Antes, se o Saka se machucasse, era um drama. Agora há peças de reposição. Mesmo que percam um zagueiro, o elenco aguenta. Hoje o Arsenal teria que se sabotar para não vencer o título.”

    Neville também acredita que o Manchester City não vive seu melhor momento:

    “O City não está no mesmo nível de antes. Guardiola é um gênio, mas o time perdeu força. O único que ainda pode ameaçar o Arsenal é o Liverpool, mas precisa reagir rápido.”

  • Liverpool volta a vencer

    O Liverpool quebrou uma sequência negativa de quatro derrotas seguidas na Premier League ao vencer o Aston Villa por 2 a 0 em Anfield. Mohamed Salah abriu o placar, e Ryan Gravenberch garantiu o resultado, que recolocou os Reds na terceira posição.

    Foi uma vitória importante para o time de Jürgen Klopp, que tenta recuperar o ritmo após semanas difíceis.

    O Arsenal pode, enfim, levantar a Premier League?

    Depois de bater na trave nas últimas temporadas, o Arsenal parece, enfim, maduro e preparado para conquistar o título inglês. A equipe vem embalada por nove vitórias consecutivas em todas as competições e lidera a tabela com sete pontos de vantagem.

    Os Gunners venceram o Slavia Praga, por 3 a 0, fora de casa na Liga dos Campeões, antes de visitar o Sunderland pela Premier League, no sábado do dia 8 de novembro.