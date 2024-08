Ídolo express: o “match” avassalador entre Hugo Souza e Corinthians que mudou o time e até a relação com Cássio

Os paralelos já estavam tão alinhados, um precisando tanto do outro, que hoje é óbvio dizer que já parecia pronto para dar certo

A comemoração da vitória nos pênaltis do Corinthians sobre o Red Bull Bragantino, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024, marcou, acima de tudo, a rápida consagração de Hugo Souza como um grande candidato a ídolo do clube. Sim, apenas três meses após a saída do maior dos goleiros corintianos. Já diria Albert Einstein, o tempo é um negócio relativo.

Cássio deixou o Corinthians em 18 de maio e não demorou a resolver sua vida. Dias depois foi anunciado como jogador do Cruzeiro e, desde então, vem defendendo a equipe mineira. O futebol profissional é assim. A tarefa corintiana de seguir em frente, por outro lado, parecia ser bem mais difícil. Time em crise, caindo literalmente pela tabela do Campeonato Brasileiro, sem uma de suas principais referências de segurança na história e, como se não bastasse, Carlos Miguel, a opção que restava, aproveitou o bonde e rapidamente saiu rumo ao Nottingham Forest, da Inglaterra.

Não é sempre que acontece, mas quando o amor acontece é sempre de forma inesperada. Para os dois lados da equação. Logo após perder suas duas principais opções de goleiro, com o coração apertado após a saída de sua maior referência, o Corinthians acertou a contratação de Hugo Souza por empréstimo.

