Ícone rival diz que Xabi Alonso precisa agir contra Vinícius Júnior: "Inaceitável e egocêntrico"
Vinícius causa uma tempestade no El Clásico
Vinícius Júnior enfrentou fortes críticas por sua reação explosiva ao ser substituído aos 72 minutos da vitória por 2 a 1 contra o Barcelona, no domingo. Xabi Alonso retirou o brasileiro para substituí-lo por Rodrygo, seu compatriota. Em resposta, Vinícius saiu do campo furioso, gritando xingamentos e desacreditado que estava sendo retirado do jogo.
Ele foi direto para o vestiário, mas minutos depois voltou para o banco de reservas. Ele foi subsequentemente advertido após o apito final por seu envolvimento em uma briga pós-jogo com Lamine Yamal, do Barcelona.
O ex-treinador do Real Zaragoza e capitão do Atlético de Madrid, Gabi, não se conteve em sua avaliação sobre as atitudes do brasileiro, insistindo que a responsabilidade de gerenciar a estrela recai firmemente sobre o técnico.
"Ele [Vini Jr] testa todos ao seu redor todos os dias. Para mim, era de se esperar; quem tem que agir é o treinador," disse Gabi à Cadena SER.
"O que mais detesto em um jogador de futebol são as teatralidades e grandes gestos, ser posto à prova em público... Aquilo que quiser resolver, que seja a portas fechadas, sem problema."
Gabi condena desculpa "egocêntrica"
O ex-treinador também explicou como teria gerenciado as consequências imediatas, criticando as ações subsequentes de Vinícius, que incluíram um pedido de desculpas público que omitiu o nome de Xabi Alonso.
"O que eu teria feito após o El Clásico? Após o jogo, você tem que falar com ele", disse Gabi. "Você não pode simplesmente deixar passar e deixá-lo fazer uma declaração pública sem se desculpar com o treinador. É inaceitável e egocêntrico."
Gabi estendeu sua crítica além do incidente do domingo passado, sugerindo que a campanha de Vinícius anti-racismo estava sendo usada de forma inadequada.
"É uma combinação de coisas. Você se deixa levar e faz coisas que, na minha opinião, são inadequadas", disse Gabi. "Você julga companheiros, o treinador, um país inteiro, dizendo que somos todos racistas... o que diabos está acontecendo? Este não é o caminho para mim. É muito difícil saber como vencer; você se deixa levar e faz coisas que não estão certas."
Ele concluiu: "Ninguém pode pensar que está acima do time. Qualquer jogador que se sinta superior tem um problema... A menos que você seja o Messi, que ganhava jogos sozinho."
Real Madrid decide não punir o brasileiro
Apesar do apelo de Gabi por consequências, o Real Madrid decidiu não punir ou suspender formalmente Vinícius por sua reação, como relata a ESPN. O clube mantém que questões disciplinares permanecem internas e um porta-voz recusou-se a comentar. No entanto, o relatório acrescenta que o relacionamento entre Xabi e Vinícius foi "afetado" pelo incidente e que os dois esperavam ter conversas cara a cara assim que a equipe retornasse aos treinos.
No nível executivo, o jornal AS relata que a hierarquia está "totalmente apoiando" as decisões de Alonso. O treinador, que voltou ao Bernabéu durante o verão europeu após um período bem-sucedido no Bayer Leverkusen, está livre para tomar decisões técnicas como achar adequado.
Xabi Alonso aborda questão de Vinícius Jr
Publicamente, Xabi Alonso recusou criticar o ponta em sua coletiva de imprensa pós-jogo e contextualizou a substituição como uma parte normal do jogo.
"A única coisa que faltou a Vinícius foi um gol", Alonso disse aos repórteres. "É verdade que ele saiu do campo quando estava se sentindo bem e eu poderia ter esperado um pouco para substituí-lo, mas entendi que precisávamos de jogadores frescos para manter o controle. Vinícius queria ficar porque estava se sentindo bem.
"Franco [Mastantuono] também queria continuar jogando. Ele me perguntou: 'Você vai me tirar?' E eu disse: 'Sim'. Algo similar aconteceu com o Vini. Ele não ficou muito feliz, mas o Franco também não. Isso acontece com todo mundo, mas estou muito feliz com o desempenho de Vinícius. O calendário é exigente e temos que continuar.”
- IMAGO / Alberto Gardin
O que vem a seguir: Conversas contratuais estagnam enquanto Vinícius "considera sair"
O incidente criou atrito significativo, com relatos alegando que o brasileiro agora está "seriamente considerando deixar" o Real Madrid. O relatório alega que o jogador sente que Xabi Alonso não respeita suas conquistas passadas - que incluem 14 troféus - e buscará uma transferência a menos que o técnico o "apoie" da mesma forma que apoia Kylian Mbappé.
Essa tensão teria começado a aumentar desde julho, quando Xabi colocou Vini Jr no banco durante a semifinal do Mundial de Clubes.
Para agravar a questão, as negociações de contrato para estender o vínculo de Vinícius para além de 2027 teriam "paralisado". Um acordo até 2030, no valor de € 18 milhões por ano mais bônus, estava prestes a ser finalizado, mas as conversas agora estão congeladas.
Embora o Real Madrid insista que o jogador é "intransferível", o Paris Saint-Germain está monitorando a situação de perto, caso o relacionamento entre jogador e técnico se deteriore completamente.
O Real Madrid deve navegar por esta tensão interna enquanto se preparam para um jogo em casa contra o Valencia, pela La Liga, no sábado, seguido por uma importante viagem pela Liga dos Campeões para enfrentar o Liverpool, três dias depois.