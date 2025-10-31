Ícone rival diz que Xabi Alonso precisa agir contra Vinícius Júnior: "Inaceitável e egocêntrico"

Vinícius Júnior enfrentou fortes críticas por sua reação explosiva ao ser substituído aos 72 minutos da vitória por 2 a 1 contra o Barcelona, no domingo. Xabi Alonso retirou o brasileiro para substituí-lo por Rodrygo, seu compatriota. Em resposta, Vinícius saiu do campo furioso, gritando xingamentos e desacreditado que estava sendo retirado do jogo.

Ele foi direto para o vestiário, mas minutos depois voltou para o banco de reservas. Ele foi subsequentemente advertido após o apito final por seu envolvimento em uma briga pós-jogo com Lamine Yamal, do Barcelona.

O ex-treinador do Real Zaragoza e capitão do Atlético de Madrid, Gabi, não se conteve em sua avaliação sobre as atitudes do brasileiro, insistindo que a responsabilidade de gerenciar a estrela recai firmemente sobre o técnico.

"Ele [Vini Jr] testa todos ao seu redor todos os dias. Para mim, era de se esperar; quem tem que agir é o treinador," disse Gabi à Cadena SER.

"O que mais detesto em um jogador de futebol são as teatralidades e grandes gestos, ser posto à prova em público... Aquilo que quiser resolver, que seja a portas fechadas, sem problema."