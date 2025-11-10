Ícone da Holanda vê Lionel Messi na disputa com Cristiano Ronaldo pelo gol 1000

Lionel Messi também segue em alto nível. Aos 38 anos, o argentino faz mais uma temporada brilhante pelo Inter Miami, tendo conquistado a Chuteira de Ouro da MLS em 2025 e levado o clube até a semifinal da Conferência. Somando carreira por clubes e seleção, ele já ultrapassou os 900 gols.

Com contrato até 2028, Messi tem tempo para alcançar o mesmo feito de Cristiano Ronaldo. Sneijder acredita que os dois vão atingir a marca histórica:

“Cristiano não vai parar antes dos mil gols. E Messi, com mais dois anos de contrato, também vai chegar lá”, disse o ex-jogador à AdventureGamers.com.

Sneijder completou:

“É incrível que ainda falemos dessa rivalidade — um na MLS e outro na Arábia Saudita. Agora, eles correm atrás de um novo objetivo: mil gols. Talvez até vejamos quem chega primeiro a 2.000, contando as assistências.”