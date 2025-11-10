+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Cristiano Ronaldo Lionel Messi 2025Getty/GOAL
Chris Burton

Ícone da Holanda vê Lionel Messi na disputa com Cristiano Ronaldo pelo gol 1000

Lionel Messi está sendo apontado como o próximo a alcançar a marca dos 1000 gols na carreira, seguindo os passos do seu eterno rival Cristiano Ronaldo. Enquanto o astro português se aproxima desse feito jogando pelo Al Nassr, na Arábia Saudita, Messi — que muitos consideram o maior de todos os tempos — também pode atingir o mesmo número após renovar seu contrato com o Inter Miami, na MLS

  • CR7 perto dos 1.000 gols: ainda decisivo aos 40 anos

    Essa é a visão do ex-meia Wesley Sneijder, que jogou no Real Madrid antes da chegada de Cristiano Ronaldo, em 2009. Desde então, o craque português marcou 450 gols pelos merengues e se tornou o maior artilheiro da história do clube.

    Depois de brilhar por Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus — além dos 143 gols pela seleção portuguesa —, CR7 já ultrapassou a marca de 950 gols na carreira. Aos 40 anos, ele deixou claro que não pretende pendurar as chuteiras antes de atingir os 1.000 gols.

    Messi e Cristiano Ronaldo podem alcançar juntos os 1.000 gols?

    Lionel Messi também segue em alto nível. Aos 38 anos, o argentino faz mais uma temporada brilhante pelo Inter Miami, tendo conquistado a Chuteira de Ouro da MLS em 2025 e levado o clube até a semifinal da Conferência. Somando carreira por clubes e seleção, ele já ultrapassou os 900 gols.

    Com contrato até 2028, Messi tem tempo para alcançar o mesmo feito de Cristiano Ronaldo. Sneijder acredita que os dois vão atingir a marca histórica:

    “Cristiano não vai parar antes dos mil gols. E Messi, com mais dois anos de contrato, também vai chegar lá”, disse o ex-jogador à AdventureGamers.com.

    Sneijder completou:

    “É incrível que ainda falemos dessa rivalidade — um na MLS e outro na Arábia Saudita. Agora, eles correm atrás de um novo objetivo: mil gols. Talvez até vejamos quem chega primeiro a 2.000, contando as assistências.”

  • Debate sobre o GOAT: Sneijder critica ‘discussão sem sentido’

    A eterna comparação entre Messi e Cristiano Ronaldo ainda divide opiniões, mas Sneijder prefere evitar escolher um lado:

    “Sempre achei uma comparação boba. São jogadores totalmente diferentes. É como comparar Cruyff e Pelé, ou Pelé e Maradona. Ambos são incríveis.”

    Com bom humor, ele contou:

    “Desde que me aposentei, já me perguntaram isso umas 200 vezes. Cem vezes eu digo Messi, e cem vezes eu digo Cristiano Ronaldo.”

    Argentina x Portugal: quem pode vencer a Copa do Mundo de 2026?

    Messi e Cristiano Ronaldo podem se encontrar novamente no maior palco do futebol. A Argentina chega como atual campeã, enquanto Portugal busca o título inédito para coroar a carreira do seu capitão.

    Sneijder aposta mais na seleção portuguesa:

    “Portugal tem um time muito forte e, para mim, é um dos favoritos. A Argentina teve uma grande Copa no Catar, mas contou com um pouco de sorte. No geral, Portugal é mais equilibrado.”

    A Argentina já está classificada para o Mundial e deve contar com Messi mais uma vez. Portugal, prestes a garantir a vaga, enfrenta Irlanda e Armênia — e CR7 insiste que não precisa de uma Copa do Mundo para consolidar seu legado.