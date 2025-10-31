+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Ícone do Arsenal é visto usando camisa do Barcelona em loja do Real Madrid

O ex-queridinho dos torcedores do Arsenal, Andrey Arshavin, voltou a fazer manchetes, e desta vez não por seu talento no futebol. O ícone russo foi visto dentro de uma loja do Real Madrid esta semana, orgulhosamente vestindo uma camisa do Barcelona com seu nome nas costas. A cena rapidamente se tornou viral, provocando risos e indignação, enquanto o ex-atacante demonstrava mais uma vez seus sentimentos anti-Madridista

  • Arshavin aparece na loja do Real Madrid vestindo a camisa do Barcelona

    Filmagens circulando nas redes capturaram Arshavin entrando casualmente em uma das lojas oficiais do Real Madrid, mas vestindo uma camisa do Barcelona. O ex-atacante do Arsenal parecia não se importar com o simbolismo, posando brevemente perto de uma prateleira de camisas do Real Madrid antes de sair. Não surpreendentemente, o momento causou alvoroço nas redes sociais, com fãs comentando sobre a atitude e fidelidade do ex-jogador de 44 anos aos gigantes catalães.

    O ato ousado de Arshavin ocorreu apenas dias após o primeiro El Clásico da temporada, no qual o time de Xabi Alonso venceu o Barcelona. Embora o resultado tenha desapontado o russo, sua última artimanha deixou poucas dúvidas sobre qual o seu favorito entre as duas maiores potências espanholas. Para muitos torcedores do Real Madrid, no entanto, ver uma camisa do Barcelona dentro de uma loja do clube — e ainda mais sendo usada por um ex-jogador conhecido — foi nada menos que sacrilégio.

    Sua decisão também reacendeu debates antigos sobre respeito e rivalidade no futebol, com alguns fãs chamando o movimento de “mesquinho”, enquanto outros o elogiaram pela coragem. Dada sua história franca em relação ao Real Madrid, poucos ficaram chocados. 

    A aversão de Arshavin pelo Real Madrid

    Arshavin nunca escondeu sua antipatia pelo Real Madrid, nem sua admiração pelo Barcelona. Falando ao Sport Express, o ex-jogador da seleção russa declarou uma vez: “Eu não jogaria pelo Real Madrid por todo o dinheiro do mundo. Para mim, o Real Madrid é um tabu total. Sou fã do Barcelona há muito tempo.”

    Em outra entrevista, nos arredores do Estádio Central de Almaty, antes do confronto com o Kairat Almaty pela Liga dos Campeões, Arshavin novamente deixou seus sentimentos bem claros: “Espero que o Kairat vença. Cada derrota do Real Madrid é como um bálsamo para o meu coração”. Foi um comentário bem-humorado, entregado com um sorriso, mas o sentimento refletiu um viés profundamente enraizado que perdura há anos. O ex-atacante, que encerrou sua carreira no Kairat Almaty em 2018, frequentemente apoia seu antigo clube em partidas continentais — e claro que ele estava lá quando enfrentaram o Real Madrid.

    Mesmo oferecendo elogios, Arshavin não resistiu a adicionar uma alfinetada sutil. Ao falar sobre o técnico dos Merengues, ele disse: “Xabi Alonso fez um excelente trabalho no Bayer Leverkusen, mas replicar esse estilo no Real Madrid será muito mais difícil. Mesmo se ele for bem-sucedido, nunca será exatamente como o que construiu no Bayer”. Para Arshavin, qualquer conversa sobre o clube da capital espanhol parece incompleta sem um lembrete de seu desdém.

  • Arshavin e seu amor pelo Barcelona

    O relacionamento de Arshavin com o futebol espanhol remonta a décadas, embora seu coração sempre tenha pertencido à Catalunha. Durante seus anos de auge no Zenit e no Arsenal, ele foi regularmente associado a grandes clubes da Europa, incluindo o próprio Real Madrid. No entanto, sua declaração em 2011 de que nunca vestiria a famosa camisa branca efetivamente encerrou qualquer especulação.

    Seu apego ao Barcelona vem da admiração pela filosofia, estilo e jogadores do clube. Ao longo de seus dias como jogador, Arshavin frequentemente falava sobre a influência da equipe de Pep Guardiola e a genialidade de Lionel Messi, chamando o Barça de “a forma mais pura de futebol”. Sua decisão de vestir uma camisa do Barcelona dentro de uma loja do Real Madrid, portanto, foi menos uma brincadeira espontânea e mais uma reafirmação de sua identidade futebolística.

    Arshavin certamente ficou desapontado no último fim de semana

    O vídeo da visita de Arshavin à loja madridista continua a circular online, gerando debates entre os torcedores dos gigantes espanhóis. Quanto ao próprio Arshavin, o ex-jogador de 44 anos parece estar curtindo a atenção. Tendo dito uma vez que “cada derrota do Real Madrid é como um bálsamo para o meu coração”, ele parece determinado a manter essa rivalidade viva, mesmo na aposentadoria. No entanto, ele não deve ter ficado feliz com a recente vitória do Merengues no El Clássico.