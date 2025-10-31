Ícone do Arsenal é visto usando camisa do Barcelona em loja do Real Madrid

Filmagens circulando nas redes capturaram Arshavin entrando casualmente em uma das lojas oficiais do Real Madrid, mas vestindo uma camisa do Barcelona. O ex-atacante do Arsenal parecia não se importar com o simbolismo, posando brevemente perto de uma prateleira de camisas do Real Madrid antes de sair. Não surpreendentemente, o momento causou alvoroço nas redes sociais, com fãs comentando sobre a atitude e fidelidade do ex-jogador de 44 anos aos gigantes catalães.

O ato ousado de Arshavin ocorreu apenas dias após o primeiro El Clásico da temporada, no qual o time de Xabi Alonso venceu o Barcelona. Embora o resultado tenha desapontado o russo, sua última artimanha deixou poucas dúvidas sobre qual o seu favorito entre as duas maiores potências espanholas. Para muitos torcedores do Real Madrid, no entanto, ver uma camisa do Barcelona dentro de uma loja do clube — e ainda mais sendo usada por um ex-jogador conhecido — foi nada menos que sacrilégio.

Sua decisão também reacendeu debates antigos sobre respeito e rivalidade no futebol, com alguns fãs chamando o movimento de “mesquinho”, enquanto outros o elogiaram pela coragem. Dada sua história franca em relação ao Real Madrid, poucos ficaram chocados.