Ícone do Arsenal é visto usando camisa do Barcelona em loja do Real Madrid
Filmagens circulando nas redes capturaram Arshavin entrando casualmente em uma das lojas oficiais do Real Madrid, mas vestindo uma camisa do Barcelona. O ex-atacante do Arsenal parecia não se importar com o simbolismo, posando brevemente perto de uma prateleira de camisas do Real Madrid antes de sair. Não surpreendentemente, o momento causou alvoroço nas redes sociais, com fãs comentando sobre a atitude e fidelidade do ex-jogador de 44 anos aos gigantes catalães.
O ato ousado de Arshavin ocorreu apenas dias após o primeiro El Clásico da temporada, no qual o time de Xabi Alonso venceu o Barcelona. Embora o resultado tenha desapontado o russo, sua última artimanha deixou poucas dúvidas sobre qual o seu favorito entre as duas maiores potências espanholas. Para muitos torcedores do Real Madrid, no entanto, ver uma camisa do Barcelona dentro de uma loja do clube — e ainda mais sendo usada por um ex-jogador conhecido — foi nada menos que sacrilégio.
Sua decisão também reacendeu debates antigos sobre respeito e rivalidade no futebol, com alguns fãs chamando o movimento de “mesquinho”, enquanto outros o elogiaram pela coragem. Dada sua história franca em relação ao Real Madrid, poucos ficaram chocados.
- AFP
A aversão de Arshavin pelo Real Madrid
Arshavin nunca escondeu sua antipatia pelo Real Madrid, nem sua admiração pelo Barcelona. Falando ao Sport Express, o ex-jogador da seleção russa declarou uma vez: “Eu não jogaria pelo Real Madrid por todo o dinheiro do mundo. Para mim, o Real Madrid é um tabu total. Sou fã do Barcelona há muito tempo.”
Em outra entrevista, nos arredores do Estádio Central de Almaty, antes do confronto com o Kairat Almaty pela Liga dos Campeões, Arshavin novamente deixou seus sentimentos bem claros: “Espero que o Kairat vença. Cada derrota do Real Madrid é como um bálsamo para o meu coração”. Foi um comentário bem-humorado, entregado com um sorriso, mas o sentimento refletiu um viés profundamente enraizado que perdura há anos. O ex-atacante, que encerrou sua carreira no Kairat Almaty em 2018, frequentemente apoia seu antigo clube em partidas continentais — e claro que ele estava lá quando enfrentaram o Real Madrid.
Mesmo oferecendo elogios, Arshavin não resistiu a adicionar uma alfinetada sutil. Ao falar sobre o técnico dos Merengues, ele disse: “Xabi Alonso fez um excelente trabalho no Bayer Leverkusen, mas replicar esse estilo no Real Madrid será muito mais difícil. Mesmo se ele for bem-sucedido, nunca será exatamente como o que construiu no Bayer”. Para Arshavin, qualquer conversa sobre o clube da capital espanhol parece incompleta sem um lembrete de seu desdém.
Arshavin e seu amor pelo Barcelona
O relacionamento de Arshavin com o futebol espanhol remonta a décadas, embora seu coração sempre tenha pertencido à Catalunha. Durante seus anos de auge no Zenit e no Arsenal, ele foi regularmente associado a grandes clubes da Europa, incluindo o próprio Real Madrid. No entanto, sua declaração em 2011 de que nunca vestiria a famosa camisa branca efetivamente encerrou qualquer especulação.
Seu apego ao Barcelona vem da admiração pela filosofia, estilo e jogadores do clube. Ao longo de seus dias como jogador, Arshavin frequentemente falava sobre a influência da equipe de Pep Guardiola e a genialidade de Lionel Messi, chamando o Barça de “a forma mais pura de futebol”. Sua decisão de vestir uma camisa do Barcelona dentro de uma loja do Real Madrid, portanto, foi menos uma brincadeira espontânea e mais uma reafirmação de sua identidade futebolística.
Arshavin certamente ficou desapontado no último fim de semana
O vídeo da visita de Arshavin à loja madridista continua a circular online, gerando debates entre os torcedores dos gigantes espanhóis. Quanto ao próprio Arshavin, o ex-jogador de 44 anos parece estar curtindo a atenção. Tendo dito uma vez que “cada derrota do Real Madrid é como um bálsamo para o meu coração”, ele parece determinado a manter essa rivalidade viva, mesmo na aposentadoria. No entanto, ele não deve ter ficado feliz com a recente vitória do Merengues no El Clássico.