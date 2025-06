Ian Subiabre: quem é a próxima promessa do River Plate na mira de Chelsea, Manchester United, Liverpool e Arsenal

O jovem atacante despertou o interesse dos principais clubes da Inglaterra após se destacar na prestigiada base dos gigantes argentinos

No fim da década de 1990, o River Plate recebeu a visita de um jovem baixinho que deixou o técnico das categorias de base em choque ao marcar 12 gols em um único treino. Mesmo assim, os dirigentes recusaram-se a arcar com os custos da hospedagem de seu pai e do tratamento hormonal necessário para seu desenvolvimento. Alegaram, ainda, que o clube já contava com “muitos jogadores com as mesmas qualidades”. O nome do garoto? Lionel Messi.

Desde então, pode-se dizer que o River tem buscado compensar esse erro histórico. O clube tornou-se uma das maiores potências na formação de talentos da Argentina, sendo responsável pelo surgimento de seis jogadores que fizeram parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 2022. Entre eles, Enzo Fernández e Julián Álvarez, que deixaram o River para atuar por Benfica e Manchester City, respectivamente, pouco antes da conquista no Qatar. Juntos, renderam mais de £200 milhões de libras em transferências.

A produção de talentos no Monumental não desacelerou. Pelo contrário: acelerou e virou objeto de desejo dos principais clubes da Europa. Claudio Echeverri seguiu os passos de Álvarez e também se transferiu para o City no início de 2024. Mais recentemente, o Real Madrid levou a melhor na disputa por Franco Mastantuono, pagando £34 milhões de libras pelo meio-campista de apenas 17 anos, que se tornou o mais jovem artilheiro da história do River no ano passado.

Agora, o próximo nome cotado para dar o salto à elite do futebol europeu é Ian Subiabre. Ágil e talentoso, o atacante de 18 anos está na mira dos gigantes do continente. O Chelsea teria saído na frente ao se reunir com seu agente, o ex-atacante Claudio Caniggia, mas Manchester United, Liverpool e Arsenal também demonstraram forte interesse. Subiabre ganhou destaque recente por suas atuações pela seleção argentina nas Copas do Mundo sub-17 e no Campeonato Sul-Americano sub-20.

A GOAL te mostra todos os detalhes sobre a nova joia do River Plate — e os possíveis destinos para a sequência de sua promissora carreira.