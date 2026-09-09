Hugo Souza vê duelo com Estudiantes como divisor de águas para o Corinthians

O Corinthians chega à partida depois de quatro derrotas consecutivas no Brasileirão. Os tropeços diante de Cruzeiro, Santos e Chapecoense, todos em Itaquera, aumentaram a pressão sobre o elenco e o técnico Fernando Diniz.

Além da crise dentro de campo, o clube enfrenta dificuldades financeiras, incluindo salários atrasados e três transferbans. Mesmo diante desse cenário, Hugo Souza afirmou que os jogadores procuram contribuir com uma resposta dentro das quatro linhas.

“Estamos todos trabalhando em conjunto para solucionar tudo que precisa ser solucionado, dentro e fora do campo. Sabemos que eles estão fazendo o máximo possível para resolver isso e que tudo que precisamos fazer é continuar dando o nosso melhor dentro do campo, mostrando resultado”, afirmou Hugo Souza à ESPN.

O goleiro entende que bons resultados podem ajudar a diminuir a pressão sobre o clube e criar um ambiente mais favorável para que os problemas extracampo sejam enfrentados.