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Corinthians v Santos - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Hugo Souza vê duelo com Estudiantes como divisor de águas para o Corinthians

Corinthians
Estudiantes x Corinthians
Estudiantes
Copa Libertadores
H. Souza

Goleiro destaca peso do confronto pelas quartas de final da Libertadores e acredita que uma resposta positiva pode mudar o ambiente no clube

O Corinthians chega ao confronto com o Estudiantes, nesta quarta-feira (9), pelas quartas de final da Libertadores, pressionado por uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro e por problemas que ultrapassam as quatro linhas. Para Hugo Souza, porém, a partida na Argentina pode representar justamente o ponto de ruptura que o clube precisa para mudar o rumo da temporada.

Em entrevista à ESPN, o goleiro reconheceu o momento delicado vivido pelo Timão, mas ressaltou que o elenco procura manter o foco no futebol enquanto a diretoria trabalha para solucionar as questões administrativas e financeiras. Na visão do jogador, uma vitória em um duelo de tamanha importância teria impacto não apenas esportivo, mas também no ambiente interno do clube.

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  • Hugo aposta no peso da Libertadores para mudar o cenário

    O Corinthians chega à partida depois de quatro derrotas consecutivas no Brasileirão. Os tropeços diante de Cruzeiro, Santos e Chapecoense, todos em Itaquera, aumentaram a pressão sobre o elenco e o técnico Fernando Diniz.

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    Além da crise dentro de campo, o clube enfrenta dificuldades financeiras, incluindo salários atrasados e três transferbans. Mesmo diante desse cenário, Hugo Souza afirmou que os jogadores procuram contribuir com uma resposta dentro das quatro linhas.

    “Estamos todos trabalhando em conjunto para solucionar tudo que precisa ser solucionado, dentro e fora do campo. Sabemos que eles estão fazendo o máximo possível para resolver isso e que tudo que precisamos fazer é continuar dando o nosso melhor dentro do campo, mostrando resultado”, afirmou Hugo Souza à ESPN.

    O goleiro entende que bons resultados podem ajudar a diminuir a pressão sobre o clube e criar um ambiente mais favorável para que os problemas extracampo sejam enfrentados.

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  • Jogo pode marcar a trajetória do Corinthians

    É justamente nesse contexto que Hugo coloca o encontro com o Estudiantes em um patamar diferente. O confronto abre a disputa por uma vaga nas semifinais da Libertadores e pode determinar o tom das próximas semanas do Corinthians.

    Para o goleiro, a dimensão da partida exige uma preparação diferente, principalmente no aspecto psicológico. Mais do que buscar uma vantagem para o jogo de volta, o Corinthians precisa, segundo ele, aproveitar a oportunidade para recuperar confiança.

    “Acho que, pelo menos para mim, esse tipo de jogo marca nossa história. Tanto para atletas quanto para o clube. Eles podem mudar nossa trajetória no clube e na nossa carreira”, disse Hugo, em entrevista à ESPN.

    A avaliação do goleiro encontra respaldo no próprio momento vivido pelo Timão. Enquanto a equipe atravessa sua pior sequência recente no Brasileiro, a Libertadores surge como a principal possibilidade de disputar um título relevante na temporada.

    A necessidade de uma reação também ganha força pelo calendário. Depois de visitar o Estudiantes, o Corinthians retorna ao Campeonato Brasileiro para enfrentar o Flamengo, no domingo (13), no Maracanã.

    O cenário torna o confronto continental ainda mais importante para o time de Fernando Diniz. Uma boa atuação em La Plata pode servir como impulso antes de uma sequência nacional complicada; uma nova derrota, por outro lado, aumentaria a pressão sobre elenco, comissão técnica e diretoria. O Corinthians tem 32 pontos no Brasileirão e aparece próximo da parte inferior da tabela.

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