Hugo Souza vê duelo com Estudiantes como divisor de águas para o Corinthians

É justamente nesse contexto que Hugo coloca o encontro com o Estudiantes em um patamar diferente. O confronto abre a disputa por uma vaga nas semifinais da Libertadores e pode determinar o tom das próximas semanas do Corinthians.
Para o goleiro, a dimensão da partida exige uma preparação diferente, principalmente no aspecto psicológico. Mais do que buscar uma vantagem para o jogo de volta, o Corinthians precisa, segundo ele, aproveitar a oportunidade para recuperar confiança.
“Acho que, pelo menos para mim, esse tipo de jogo marca nossa história. Tanto para atletas quanto para o clube. Eles podem mudar nossa trajetória no clube e na nossa carreira”, disse Hugo, em entrevista à ESPN.
A avaliação do goleiro encontra respaldo no próprio momento vivido pelo Timão. Enquanto a equipe atravessa sua pior sequência recente no Brasileiro, a Libertadores surge como a principal possibilidade de disputar um título relevante na temporada.
A necessidade de uma reação também ganha força pelo calendário. Depois de visitar o Estudiantes, o Corinthians retorna ao Campeonato Brasileiro para enfrentar o Flamengo, no domingo (13), no Maracanã.
O cenário torna o confronto continental ainda mais importante para o time de Fernando Diniz. Uma boa atuação em La Plata pode servir como impulso antes de uma sequência nacional complicada; uma nova derrota, por outro lado, aumentaria a pressão sobre elenco, comissão técnica e diretoria. O Corinthians tem 32 pontos no Brasileirão e aparece próximo da parte inferior da tabela.