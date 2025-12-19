Hugo Ekitike está pronto para ser o "cara" do Liverpool na era pós-Mohamed Salah

Salah, no entanto, não foi apenas incluído; ele contribuiu com uma assistência muito significativa que não apenas permitiu a Hugo Ekitike marcar o segundo gol dos anfitriões - mas também fez com que o ponta egípcio quebrasse o recorde de Wayne Rooney para o maior número de participações diretas em gols por um único clube na história da Premier League. Foi, portanto, um lembrete muito oportuno de quanto Salah deu ao Liverpool - e do quanto ele ainda tem a oferecer, razão pela qual, apesar dos melhores esforços de Jamie Carragher, o jogador de 33 anos foi aplaudido tanto ao entrar quanto ao sair do campo.
No entanto, Salah não foi o único jogador celebrado em Anfield no sábado. O nome de Ekitike também ecoou por todo o estádio quando ele foi retirado do campo devido a cãibras, faltando 12 minutos para o final, o que apenas serviu para mostrar que não há jogador mais bem posicionado no momento para liderar o ataque do Liverpool enquanto Salah está fora - ou sucedê-lo como garoto-propaganda do clube.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢