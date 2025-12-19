+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Hugo Ekitike Mohamed Salah Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Hugo Ekitike está pronto para ser o "cara" do Liverpool na era pós-Mohamed Salah

Mohamed Salah se despediu de Anfield no sábado - mas será que foi para sempre? O fato de ele ter entrado em campo foi claramente um sinal positivo, dadas as circunstâncias. Após o ataque de Salah a Arne Slot e ao clube no fim de semana anterior, havia um medo muito real de que "O Rei Egípcio" pudesse nem mesmo fazer parte do elenco para a última partida do Liverpool antes de partir para a Copa Africana de Nações, no Marrocos

Salah, no entanto, não foi apenas incluído; ele contribuiu com uma assistência muito significativa que não apenas permitiu a Hugo Ekitike marcar o segundo gol dos anfitriões - mas também fez com que o ponta egípcio quebrasse o recorde de Wayne Rooney para o maior número de participações diretas em gols por um único clube na história da Premier League. Foi, portanto, um lembrete muito oportuno de quanto Salah deu ao Liverpool - e do quanto ele ainda tem a oferecer, razão pela qual, apesar dos melhores esforços de Jamie Carragher, o jogador de 33 anos foi aplaudido tanto ao entrar quanto ao sair do campo.

No entanto, Salah não foi o único jogador celebrado em Anfield no sábado. O nome de Ekitike também ecoou por todo o estádio quando ele foi retirado do campo devido a cãibras, faltando 12 minutos para o final, o que apenas serviu para mostrar que não há jogador mais bem posicionado no momento para liderar o ataque do Liverpool enquanto Salah está fora - ou sucedê-lo como garoto-propaganda do clube.

  • West Ham United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Isak é "muito melhor" que Ekitike

    Em setembro, o ex-assistente técnico do Manchester United, Rene Meulensteen, achava que, apesar do forte início de Ekitike em sua carreira no Liverpool (três gols em seus primeiros três jogos), ele teria que se acostumar a sentar no banco assim que Alexander Isak estivesse totalmente em forma, porque seu colega de ataque era "um jogador muito melhor, mais completo e com mais experiência na Premier League".

    Na época, poucas pessoas discordariam do holandês. Era obviamente impossível contestar a afirmação de que o ex-atacante do Newcastle, Isak, tinha mais experiência do que o francês. E de fato, o valor que o Liverpool pagou por Ekitike (£ 69 milhões) levantou muitas sobrancelhas em Anfield, dado que ele ainda não havia sido convocado pela França e vinha de apenas uma boa temporada na Alemanha com o Eintracht Frankfurt.

  • Crystal Palace v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Potencial semelhante ao de Haaland

    No entanto, o valor da taxa nunca incomodou Ekitike. Ele estava totalmente convencido de que era bom o suficiente para brilhar na Premier League - e o Liverpool também.

    Embora pudesse parecer que os Reds se moveram por Ekitike para forçar o Newcastle a deixar Isak sair de St. James' Park, eles vinham acompanhando o francês há algum tempo. O diretor de pesquisa Will Spearman descobriu que, de uma perspectiva estatística, Erling Haaland e Kylian Mbappé eram os únicos atacantes que mostraram "maior potencial em uma idade comparável", e a crença era que Slot era o treinador perfeito para tirar o máximo proveito de Ekitike.

    Os primeiros sinais são certamente muito encorajadores, porque enquanto a influência de Florian Wirtz cresce a cada semana que passa, Ekitike provou-se indubitavelmente a melhor adição ao elenco do Liverpool durante os primeiros quatro meses da temporada.

  • Correspondendo ao início de Salah

    Para colocar o impacto instantâneo de Ekitike em contexto, o jovem de 23 anos marcou tantos gols em seus primeiros 10 jogos como titular pelo Liverpool (sete) quanto Salah durante sua campanha recorde de 2017/18, com apenas Daniel Sturridge tendo conseguido mais (oito).

    Após dois gols consecutivos contra Leeds United e Brighton, Ekitike também agora tem 10 gols em todas as competições - o dobro de qualquer outro jogador do Liverpool, o que é seriamente impressionante quando se considera que ele começou sete jogos no banco de reservas. 

    "Ele é muito clínico", disse o capitão do Liverpool Virgil van Dijk aos repórteres no sábado. "Não tem sido uma temporada fácil, mas para ele entrar e produzir esses números é excelente. É algo que precisamos."

    De fato, os dias de Ekitike sendo deixado fora do time titular de Slot para acomodar Isak em sua tentativa desesperada de recuperar o ritmo provavelmente já acabaram - especialmente com Salah fora pela seleção do Egito na Copa Africana das Nações e com Cody Gakpo machucado.

  • FBL-EUR-C1-INTER-LIVERPOOLAFP

    "Nas minhas costas"

    Não importa de que maneira o Liverpool queira se alinhar durante o fim de ano, uma época absolutamente crucial para suas esperanças de mudar o rumo da temporada, Ekitike tem que jogar desde o primeiro apito - seja na ponta, em conjunto com Isak ou no lugar dele como centroavante.

    Pode ter havido certas dúvidas sobre sua atitude após uma expulsão contra o Southampton na Carabao Cup — a qual o normalmente reservado Arne Slot rotulou como "desnecessária e estúpida" — mas Ekitike pediu desculpas pela idiotice de receber um segundo amarelo por tirar a camisa enquanto comemorava seu gol da vitória e, mais importante, aprendeu com isso.

    Ele é claramente um personagem exuberante e expressivo, o que significa que ele luta para esconder sua frustração em campo, mas não houve mais sinais de egotismo nas últimas semanas — apenas um esforço contínuo para entregar o que Slot está pedindo dele.

    "Como jogador, às vezes você fica irritado, pois pode ser chato", Ekitike disse ao Daily Mail, "mas eu sei que [o treinador] quer o melhor para mim e ele quer o melhor para o time. Eu diria que ele está no meu pé, mas (isso) não é uma coisa ruim. Ele só quer me ajudar, então eu não levo isso a mal. Ele quer que eu dê mais e mais." E, para o crédito de Ekitike, seu desempenho geral aumentou.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRIGHTONAFP

    Mais do que apenas gols

    Somente Haaland está com uma média de mais gols por 90 minutos na Premier League desta temporada do que Ekitike, mas não é apenas uma questão do número de gols. Sua influência no jogo do Liverpool está aumentando a cada semana que passa.

    Em nítido contraste com o dolorosamente ineficaz Isak, ele está tendo cada vez mais toques na bola e chutando mais e mais - o que agora faz a afirmação de Meulensteen de que o sueco é "melhor e mais completo" cair por terra.

    Até mesmo Slot admitiu que Ekitike tem aquele "fator X" que faz com que os fãs - e até os treinadores - fiquem de pé. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, ele está disposto a se esforçar ao máximo pela causa, o que foi destacado por sua saída por cãibras contra o Brighton.

    "Os gols que ele marcou foram bons gols, mas houve outros momentos em que pensei 'uau!'", disse Slot ao Match of the Day. "E isso, claro, é por isso que o queríamos, além dos gols. Então, é bom ver que ele e outros que chegaram na última janela estão melhorando. Eles tiveram que se adaptar à Premier League, a essa intensidade, porque todos eram jovens, exceto Alex (Isak), mas vejo todos eles fazendo progressos.

    "Então, enquanto Hugo teve cãibras, posso garantir que ele provavelmente fez hoje o dobro do que nos jogos no início da temporada, quando eu também tive que tirá-lo por causa de cãibras."

  • FBL-EUR-C1-INTER-LIVERPOOLAFP

    Herdeiro do trono?

    O ponto básico de Slot é que ainda há mais por vir para Ekitike, o que é um pensamento assustador para os oponentes da Premier League, mas uma fonte de grande conforto para o Liverpool em um momento ainda desafiador. Os resultados dos Reds melhoraram nas últimas semanas, mas eles ainda não parecem em nada como a força imparável que esperávamos ver após uma onda de gastos sem precedentes na última janela, e enquanto Slot insiste que a situação de Salah foi resolvida, ainda há uma certa incerteza em torno de Anfield.

    Há algumas razões para otimismo, no entanto. A defesa finalmente parece estar acertando as coisas e só parece uma questão de tempo até que o bom trabalho de Wirtz seja recompensado com mais gols e assistências. 

    Com o tempo, Isak também pode acabar justificando seu alto valor de transferência, mas felizmente para o Liverpool, Ekitike já o fez - e na verdade parece extremamente capaz de provar ser uma compra vantajosa. É claro que é improvável que ele sequer se aproxime de igualar as conquistas de Salah em Anfield, mas no momento que o Rei Egípcio partir, Ekitike pode muito bem ser o próximo na fila para o trono.

