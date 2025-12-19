Hugo Ekitike está pronto para ser o "cara" do Liverpool na era pós-Mohamed Salah

Somente Haaland está com uma média de mais gols por 90 minutos na Premier League desta temporada do que Ekitike, mas não é apenas uma questão do número de gols. Sua influência no jogo do Liverpool está aumentando a cada semana que passa.

Em nítido contraste com o dolorosamente ineficaz Isak, ele está tendo cada vez mais toques na bola e chutando mais e mais - o que agora faz a afirmação de Meulensteen de que o sueco é "melhor e mais completo" cair por terra.

Até mesmo Slot admitiu que Ekitike tem aquele "fator X" que faz com que os fãs - e até os treinadores - fiquem de pé. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, ele está disposto a se esforçar ao máximo pela causa, o que foi destacado por sua saída por cãibras contra o Brighton.

"Os gols que ele marcou foram bons gols, mas houve outros momentos em que pensei 'uau!'", disse Slot ao Match of the Day. "E isso, claro, é por isso que o queríamos, além dos gols. Então, é bom ver que ele e outros que chegaram na última janela estão melhorando. Eles tiveram que se adaptar à Premier League, a essa intensidade, porque todos eram jovens, exceto Alex (Isak), mas vejo todos eles fazendo progressos.

"Então, enquanto Hugo teve cãibras, posso garantir que ele provavelmente fez hoje o dobro do que nos jogos no início da temporada, quando eu também tive que tirá-lo por causa de cãibras."