Horizonte x Santa Cruz: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (20), no Estádio Domingão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Horizonte e Santa Cruz se enfrentam neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Estádio Domingão, no Ceará, pela 13ª rodada da Série D 2025. A partida terá transmissão ao vivo no canal do Metrópoles noYouTube (veja a programação completa aqui).

Embalado por duas vitórias consecutivas na Série D, o Horizonte aparece em quarto lugar do Grupo A3, com 14 pontos conquistados e está na briga pela última vaga para a segunda fase da Série D. No momento, acumula quatro vitórias, dois empates e seis empates.

Por outro lado, o Santa Cruz garantiu a classificação antecipada para a segunda fase da Série D. No momento, a equipe ocupa a liderança do Grupo A3, com os mesmos 24 pontos que o Central, mas com salgo de gols superior. Em 12 jogos, acumula sete vitórias, três empates e duas derrotas. Aproveitamento de 66%.