Homem que jogou carro contra torcedores do Liverpool em festa de título é condenado a 21 anos e seis meses de prisão

O juiz voltou a detalhar o comportamento de Doyle no dia dos fatos. “Você fez uma escolha consciente ao ultrapassar os cones de segurança e avançar para o meio da multidão. Em apenas dois minutos, utilizou o veículo de forma a transformá-lo em uma arma, dirigindo deliberadamente contra mais de 100 pedestres. As imagens são realmente chocantes. É difícil, se não impossível, transmitir apenas com palavras as cenas de devastação que você causou. Elas mostram você acelerando repetidamente em direção a grupos de torcedores”, afirmou.

Pela defesa, o advogado Csoka declarou que seu cliente levou meses para “processar mentalmente o que havia feito”. Segundo ele, Doyle estaria profundamente horrorizado com a própria conduta e com as consequências do que descreveu como um “efeito em espiral” totalmente inesperado — tanto para o réu quanto para as pessoas que o conheciam de perto.

“Houve um período de negação. É evidente que ocorreu uma fuga da realidade, um fenômeno amplamente reconhecido quando alguém se envolve em um evento inesperado dessa magnitude, ainda que tenha sido o responsável por ele”, disse o advogado. Ele acrescentou que Doyle não conseguiu, de imediato, conciliar o homem que havia sido nos últimos 30 anos com o comportamento que teve em 26 de maio, da mesma forma que pessoas próximas a ele também teriam dificuldade em acreditar no ocorrido.