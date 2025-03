O homem clássico! Todos os gols de Bruno Henrique pelo Flamengo contra Vasco, Botafogo e Fluminense

Curiosidades do Futebol

O camisa 27 dos rubro-negros é quase uma certeza de gols quando enfrenta cruz-maltinos, alvinegros ou tricolores

Bruno Henrique é um ídolo do Flamengo e um dos maiores artilheiros da história do clube, com um talento especial para marcar em clássicos. Seu faro de gols e sua presença decisiva fazem dele um nome temido pelos rivais cariocas.

Sempre que entra em campo contra Vasco, Botafogo ou Fluminense, a expectativa de ver BH estufando as redes é alta. No total, já foram 21 gols pelo Flamengo contra os rivais cariocas.

O Vasco é a maior vítima do camisa 27 rubro-negro. Sua velocidade, impulsão e precisão nas finalizações fazem dele um verdadeiro carrasco nos confrontos entre os rivais. E sua lista pessoal só tem aumentado agora em 2025.

Quer saber quantos gols ele já marcou contra cada adversário? Confira a pesquisa abaixo e veja como Bruno Henrique construiu sua fama nos clássicos!