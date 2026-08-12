Holanda, Xavi é o novo técnico da seleção

Xavi Hernández será o novo técnico da Holanda. Segundo Fabrizio Romano, o ex-treinador do Barcelona aceitou a proposta da federação dos Países Baixos e o acordo já está definido: nesta quinta-feira, foi assinada a documentação que oficializa o acerto entre as partes.





Depois da experiência no comando do Barcelona, Xavi se prepara, portanto, para encarar um novo desafio, desta vez à frente de uma seleção. O técnico espanhol optou por aceitar o projeto da Holanda, dando início a uma nova fase da própria carreira.





O acerto foi alcançado nas últimas horas e hoje houve a assinatura dos documentos. Negócio fechado, portanto: Xavi está pronto para se tornar o novo técnico da seleção holandesa.



