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XaviGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Holanda, Xavi é o novo técnico da seleção

Xavi Hernández
Mercado da bola
Países Baixos

O ex-treinador do Barcelona se torna técnico da seleção da Holanda

Xavi Hernández será o novo técnico da Holanda. Segundo Fabrizio Romano, o ex-treinador do Barcelona aceitou a proposta da federação dos Países Baixos e o acordo já está definido: nesta quinta-feira, foi assinada a documentação que oficializa o acerto entre as partes.


Depois da experiência no comando do Barcelona, Xavi se prepara, portanto, para encarar um novo desafio, desta vez à frente de uma seleção. O técnico espanhol optou por aceitar o projeto da Holanda, dando início a uma nova fase da própria carreira.


O acerto foi alcançado nas últimas horas e hoje houve a assinatura dos documentos. Negócio fechado, portanto: Xavi está pronto para se tornar o novo técnico da seleção holandesa.


  • Para o ex-meio-campista do Barcelona, trata-se de uma virada importante. Depois de acumular experiência em altíssimo nível no comando do Barça, Xavi agora se prepara para trabalhar com um grupo de jogadores vindos dos principais clubes europeus, com o objetivo de recolocar a Holanda entre as potências do futebol internacional.


    A oficialização do novo cargo é esperada agora nas próximas comunicações da federação, mas o acordo já foi fechado e a assinatura já aconteceu: Xavi e a Holanda estão prontos para iniciar uma nova aventura. Vale lembrar que, depois da Copa do Mundo, chegou ao fim a relação entre a Holanda e Ronald Koeman.


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