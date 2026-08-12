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XaviGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Holanda, oficial: Xavi é o novo técnico da seleção

Xavi Hernández
Mercado da bola
Países Baixos

O ex-treinador do Barcelona se torna técnico da seleção da Holanda

Xavi Hernández é o novo técnico da Holanda, como comunicou a federação holandesa: "Temos orgulho de apresentar o nosso novo treinador. Bem-vindo, Xavi Hernandez".


O ex-treinador do Barcelona aceitou a proposta da federação dos Países Baixos e o acordo já está definido: hoje chegou a assinatura que oficializa o entendimento entre as partes.


Depois da experiência no comando do Barcelona, Xavi se prepara, portanto, para enfrentar um novo desafio, desta vez à frente de uma seleção. O técnico espanhol escolheu aceitar o projeto da Holanda, dando início a uma nova fase da própria carreira.


O entendimento foi alcançado nas últimas horas e hoje chegou a assinatura dos documentos. Negócio fechado, portanto: Xavi está pronto para se tornar o novo técnico da seleção holandesa.


  • Para o ex-meio-campista do Barcelona, trata-se de uma mudança importante. Depois de acumular experiência em altíssimo nível no banco do Barcelona, Xavi agora se prepara para trabalhar com um grupo de jogadores vindos dos principais clubes europeus, com o objetivo de recolocar a Holanda entre as potências do futebol internacional.


    A assinatura foi oficializada: Xavi e a Holanda estão prontos para iniciar uma nova aventura. Vale lembrar que, depois da Copa do Mundo, chegou ao fim a relação da Holanda com Ronald Koeman.


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