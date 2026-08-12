Xavi Hernández é o novo técnico da Holanda, como comunicou a federação holandesa: "Temos orgulho de apresentar o nosso novo treinador. Bem-vindo, Xavi Hernandez".
O ex-treinador do Barcelona aceitou a proposta da federação dos Países Baixos e o acordo já está definido: hoje chegou a assinatura que oficializa o entendimento entre as partes.
Depois da experiência no comando do Barcelona, Xavi se prepara, portanto, para enfrentar um novo desafio, desta vez à frente de uma seleção. O técnico espanhol escolheu aceitar o projeto da Holanda, dando início a uma nova fase da própria carreira.
O entendimento foi alcançado nas últimas horas e hoje chegou a assinatura dos documentos. Negócio fechado, portanto: Xavi está pronto para se tornar o novo técnico da seleção holandesa.