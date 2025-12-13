+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
PSG x Flamengo, 1991Reprodução/Flamengo
Luigi Vargas

Histórico de jogos entre Flamengo e PSG é de enorme equilíbrio: confira!

Podendo se enfrentar na Copa Intercontinental, clubes têm números idênticos em confrontos diretos

Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, já havia antecipado que sua "preferência não é o Flamengo" em uma eventual decisão pelo troféu da Copa Intercontinental da Fifa de 2025. Ele, na ocasião, citou que viu a equipe no Mundial de Clubes no meio do ano e que preferiria o Pyramids.

No entanto, esse respeito do PSG pelo Rubro-Negro se construiu muito antes mesmo de Luis Enrique chegar à capital da França. Afinal, a primeira vez em que as equipes se enfrentaram foi em 1975, quando o técnico espanhol ainda tinha 5 anos de idade.

De lá para cá, embora não haja tantas oportunidades de confronto devido às distintas competições que os clubes disputam, as equipes se enfrentaram algumas vezes e criaram um retrospecto, mesmo que curto, de enorme equilíbrio. Abaixo, confira o histórico...

  • Zico - FlamengoGetty Images

    Flamengo x PSG: equilíbrio até em bolas na rede

    Flamengo e Paris Saint-Germain se enfrentaram, ao todo, três vezes na história. As duas primeiras foram em amistosos realizados no Parc des Princes, casa do clube francês, em 1975 e 1979. Na primeira, o Fla venceu por 2 a 0, com dois gols de Luisinho Lemos. Na segunda, os parisienses saíram felizes ao triunfar por 3 a 1 — o gol rubro-negro foi marcado por Zico. 

    Um pouco mais para frente, em 1991, na última vez em que as equipes se enfrentaram, o jogo terminou empatado em 1 a 1. Na ocasião, o compromisso era válido pelo Torneio de Paris, e o Rubro-Negro saiu vencedor nos pênaltis, com o goleiro Gilmar Rinaldi defendendo duas cobranças e saindo como herói. O gol da equipe do jovem treinador Vanderlei Luxemburgo foi marcado por Zinho.

    Desta forma, cada clube fica com uma vitória, uma derrota e um empate no retrospecto. A igualdade prevalece até em gols marcados e sofridos: quatro para cada lado.

    Confira o histórico:

    • Flamengo 2 x 0 Paris Saint-Germain: 8 de outubro de 1975, Parc des Princes - Amistoso
    • Flamengo 1 x 3 Paris Saint-Germain: 31 de agosto de 1979, Parc des Princes - Amistoso
    • Flamengo 1 x 1 Paris Saint-Germain: 10 de julho de 1991, Parc des Princes - Torneio de Paris

    Vale lembrar que o PSG é um clube relativamente jovem, com fundação em 1970, limitando confrontos anteriores à data. O Fla, por sua vez, é de 1895.

  • Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025Getty Images Sport

    PSG espera adversário na final da Copa Intercontinental

    O duelo pode voltar a acontecer 34 anos após o último encontro. Em 2025, o Flamengo foi campeão da Copa Libertadores, enquanto o PSG foi campeão da Liga dos Campeões da UEFA. As duas equipes participam da Copa Intercontinental da Fifa, que une, além dos dois, os campeões dos outros continentes.

    O PSG já está direto na final, aguardando o vencedor da Challenger Cup, uma espécie de semifinal entre o Fla e o Pyramids, do Egito, detentor da Liga dos Campeões da África. Nas quartas, o Rubro-Negro deixou para trás o Cruz Azul, campeão da Copa dos Campeões da Concacaf, a Concachampions.

  • FBL-FIFA-QATAR-CRUZ AZUL-FLAMENGOAFP

    Próximo desafio do Flamengo

    O Flamengo vai a campo neste sábado (13), às 14h (horário de Brasília), contra o Pyramids, do Egito, valendo o troféu da Challenger Cup. O jogo vale como a semifinal da Copa Intercontinental, que garante vaga na grande decisão contra o PSG.

    Quem avançar enfrentará os campeões europeus na quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), na final da Copa Intercontinental. 

