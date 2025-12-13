Histórico de jogos entre Flamengo e PSG é de enorme equilíbrio: confira!

Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, já havia antecipado que sua "preferência não é o Flamengo" em uma eventual decisão pelo troféu da Copa Intercontinental da Fifa de 2025. Ele, na ocasião, citou que viu a equipe no Mundial de Clubes no meio do ano e que preferiria o Pyramids.

No entanto, esse respeito do PSG pelo Rubro-Negro se construiu muito antes mesmo de Luis Enrique chegar à capital da França. Afinal, a primeira vez em que as equipes se enfrentaram foi em 1975, quando o técnico espanhol ainda tinha 5 anos de idade.

De lá para cá, embora não haja tantas oportunidades de confronto devido às distintas competições que os clubes disputam, as equipes se enfrentaram algumas vezes e criaram um retrospecto, mesmo que curto, de enorme equilíbrio. Abaixo, confira o histórico...