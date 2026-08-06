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Corinthians v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Histórico anima? Como o Corinthians se saiu em viradas na Copa do Brasil

Corinthians x Internacional
Corinthians
Internacional
Copa do Brasil
F. Diniz

Alvinegro tenta reverter desvantagem de dois gols diante do Internacional e aposta em retrospecto recente para seguir vivo na competição

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, precisando de mais uma noite de superação para continuar defendendo o título da Copa do Brasil. Depois da derrota por 2 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio, o time de Fernando Diniz precisa vencer por três gols de diferença para avançar às quartas de final no tempo normal. Caso devolva o placar, a decisão será nos pênaltis.

Apesar do cenário complicado, o retrospecto recente do Timão na competição alimenta a confiança da torcida. Nos últimos anos, o clube acumulou classificações após derrotas no jogo de ida, principalmente atuando em Itaquera.

A lembrança mais recente aconteceu nas quartas de final da edição de 2024. Depois de perder por 2 a 1 para o Juventude fora de casa, o Corinthians venceu por 3 a 1 na Neo Química Arena, com gol decisivo de André Ramalho nos minutos finais, garantindo a vaga ainda no tempo regulamentar.

Em 2023, a equipe protagonizou duas reações marcantes. Nas oitavas de final, perdeu por 2 a 0 para o Atlético-MG em Belo Horizonte, devolveu o placar em casa e avançou nos pênaltis. Antes disso, na terceira fase, repetiu o roteiro diante do Remo: derrota por 2 a 0 em Belém, vitória pelo mesmo placar em São Paulo e classificação nas penalidades.

Na mesma temporada, o Corinthians também eliminou o América-MG após perder por 1 a 0 na ida. A vitória por 3 a 2 na volta levou a disputa para os pênaltis, onde o Alvinegro garantiu mais uma classificação.

Em 2022, a equipe conseguiu uma das viradas mais expressivas do período. Após ser derrotado por 2 a 0 pelo Atlético-GO no primeiro confronto, respondeu com uma vitória por 4 a 1 diante de sua torcida. Já em 2019, superou a Chapecoense depois de perder por 1 a 0 na ida, vencendo por 2 a 0 na volta.

O objetivo agora é transformar o confronto contra o Internacional em mais um capítulo dessa sequência de reviravoltas.

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    Preparativos finais para decisão

    O Corinthians encerrou nesta quarta-feira a preparação para a decisão diante do Internacional. Fernando Diniz aproveitou os dois treinamentos após a derrota no Beira-Rio para testar mudanças, principalmente no setor ofensivo.

    A principal novidade deve ser Pedro Raul entre os titulares. O atacante treinou como referência do ataque e aparece como favorito para assumir a vaga de Gui Negão, que teve sua primeira oportunidade como titular com Diniz no jogo de ida, mas acabou substituído no intervalo.

    Outra alternativa trabalhada pelo treinador é utilizar Jesse Lingard mais avançado, função que exerceu diante do Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro.

    O Corinthians segue com baixas importantes. Yuri Alberto continua fora por lesão muscular na coxa direita. Também desfalcam a equipe Zakaria Labyad, com grave lesão no joelho esquerdo, além dos atacantes Vitinho e Kayke, ambos em recuperação de cirurgia.

    Memphis Depay, que está perto de oficializar a renovação contratual, também não ficará à disposição para a partida.

    A tendência é que, além da mudança no comando do ataque, Diniz mantenha a base utilizada nas últimas partidas.

    A provável escalação tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul.

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  • imago-sport-1080567476.jpgSports Press Photo

    A estratégia de Diniz

    Precisando buscar o resultado desde os primeiros minutos, Fernando Diniz preparou um Corinthians mais agressivo para a decisão.


    Os laterais Matheuzinho e Matheus Bidu devem atuar de forma mais ofensiva, dando amplitude ao time, enquanto Kaio César, Rodrigo Garro e Pedro Raul terão liberdade para ocupar constantemente a área adversária.

    No meio-campo, Breno Bidon será o principal responsável pela construção das jogadas, com André aparecendo mais à frente para infiltrações e chegadas surpresa.

    Os ajustes foram trabalhados ao longo das atividades realizadas no CT Joaquim Grava e fazem parte do plano para aumentar o volume ofensivo da equipe.

    Para seguir na Copa do Brasil, o Corinthians precisa vencer por três gols de diferença. Uma vitória por dois gols leva a decisão para os pênaltis; qualquer outro resultado garante a classificação do Internacional.

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