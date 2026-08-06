Histórico anima? Como o Corinthians se saiu em viradas na Copa do Brasil

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, precisando de mais uma noite de superação para continuar defendendo o título da Copa do Brasil. Depois da derrota por 2 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio, o time de Fernando Diniz precisa vencer por três gols de diferença para avançar às quartas de final no tempo normal. Caso devolva o placar, a decisão será nos pênaltis.

Apesar do cenário complicado, o retrospecto recente do Timão na competição alimenta a confiança da torcida. Nos últimos anos, o clube acumulou classificações após derrotas no jogo de ida, principalmente atuando em Itaquera.

A lembrança mais recente aconteceu nas quartas de final da edição de 2024. Depois de perder por 2 a 1 para o Juventude fora de casa, o Corinthians venceu por 3 a 1 na Neo Química Arena, com gol decisivo de André Ramalho nos minutos finais, garantindo a vaga ainda no tempo regulamentar.

Em 2023, a equipe protagonizou duas reações marcantes. Nas oitavas de final, perdeu por 2 a 0 para o Atlético-MG em Belo Horizonte, devolveu o placar em casa e avançou nos pênaltis. Antes disso, na terceira fase, repetiu o roteiro diante do Remo: derrota por 2 a 0 em Belém, vitória pelo mesmo placar em São Paulo e classificação nas penalidades.

Na mesma temporada, o Corinthians também eliminou o América-MG após perder por 1 a 0 na ida. A vitória por 3 a 2 na volta levou a disputa para os pênaltis, onde o Alvinegro garantiu mais uma classificação.

Em 2022, a equipe conseguiu uma das viradas mais expressivas do período. Após ser derrotado por 2 a 0 pelo Atlético-GO no primeiro confronto, respondeu com uma vitória por 4 a 1 diante de sua torcida. Já em 2019, superou a Chapecoense depois de perder por 1 a 0 na ida, vencendo por 2 a 0 na volta.

O objetivo agora é transformar o confronto contra o Internacional em mais um capítulo dessa sequência de reviravoltas.