Deu resultado? As vezes em que Marcão foi técnico do Fluminense

Técnico comandará mais uma vez o Tricolor após a saída de Fernando Diniz

Marcão, ídolo do Fluminense, assume mais uma vez o comando técnico do clube após a demissão de Fernando Diniz. Com um histórico de resultados positivos e aproveitamento de 53,73%, ele é visto como a pessoa ideal para recuperar o time, tanto psicologicamente quanto no desempenho em campo.

A seguir, a GOAL analisar o retrospecto de Marcão nas vezes em que atuou como treinador do Fluminense, tanto de forma interina quanto efetiva.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aquio canal da GOAL sobre mercado da bola!