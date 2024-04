Entre a heroica virada diante do Manchester United e a pressão no Chelsea: Maurício Pochettino tem sete semanas cruciais pela frente

Nas próprias palavras do técnico, a reviravolta liderada por Cole Palmer deve sinalizar um “ponto de virada”

A vitória emocionante conquistada pelo gol de Cole Palmer aos 101 minutos, contra o Manchester United, desencadeou uma cena que Stamford Bridge não via há muito, muito tempo. Após o novo herói do Chelsea desviar em Scott McTominay, o estádio explodiu em uma mistura de emoção, frustração e alívio puro.

Enquanto as câmeras tremiam incontrolavelmente, Palmer se afastou em êxtase, seus companheiros se aglomerando para celebrar com ele, assim como ele havia driblado a defesa do Manchester United durante toda a noite. Na linha lateral, Maurício Pochettino parecia à beira das lágrimas antes de ser envolvido por sua equipe técnica.

É inegável que os Blues nunca deveriam ter se encontrado em uma situação que exigisse uma decisão de pênalti contestável e um gol no último segundo para garantir a vitória por 4 a 3. Eles foram os próprios arquitetos de sua derrota ao deixarem escapar uma vantagem de dois gols e permitir o empate em 3 a 3 aos 90 minutos. No entanto, Pochettino precisa canalizar essa energia para buscar conquistas maiores pelo resto da temporada. O futuro dele como técnico do Chelsea depende disso nas próximas semanas.

